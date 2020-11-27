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27.11.2020 12:16
Рубрика: Экономика

У-УАЗ изготовил первые два фюзеляжа вертолета Ка-226Т

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) завершил подготовку линии сборки фюзеляжа легкого вертолета Ка-226Т. На линии изготовлены два фюзеляжа, которые в конце ноября будут переданы АО "Технодинамика" для проведения испытаний авариестойкой топливной системы.
Фото: Пресс-служба холдинга "Вертолеты России" Фото: Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"
Фото: Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

В рамках визита на Улан-Удэнский авиационный завод со сборочной линией вертолета Ка-226Т ознакомился министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. До конца 2020 года У-УАЗ соберет целый ряд стендов и агрегатов вертолета Ка-226Т для статических, динамических и ресурсных испытаний. В частности, в настоящий момент завершается изготовление стенда для испытаний на птицестойкость и стенда для испытаний системы очистки лобовых стекол.

Фото: Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

- Сейчас мы сосредоточены на изготовлении фюзеляжей и агрегатов машины для проведения различных испытаний, но параллельно мы ведем работу по созданию опытных образцов вертолета Ка-226Т, которые рассчитываем поднять в воздух уже в первой половине 2021 года, - пояснил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.

На сегодняшний день на предприятии уже изготовлены тысячи наименований оснастки: от небольших шаблонов до крупногабаритных сборочных стапелей. В сентябре был изготовлен и установлен стапель общей сборки фюзеляжа вертолета Ка-226Т, в который закладываются уже изготовленные агрегаты: днище кабины экипажа, средний и центральный отсеки фюзеляжа, хвостовые балки и хвостовое оперение.

Полный комплект конструкторской документации (КД) с учетом всех требований потенциального заказчика (минобороны Республики Индия) в данный момент передается на завод, этот процесс будет завершен до конца года.

Фото: Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонн, способен перевозить до одной тонны полезной нагрузки. Ка-226Т стал первой машиной в отечественном вертолетостроении, разработка которого полностью велась в виртуальном пространстве без использования бумажных носителей. Это позволяет значительно снизить риски и затраты, как на саму разработку вертолета, так и на внесение изменений при последующей модернизации машины.

Материал подготовлен пресс-службой холдинга "Вертолеты России"

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