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27.11.2020 12:06
Рубрика: Власть

В Иркутской области откроется первый амбулаторно-ковидный центр

Пилотным медучреждением, на базе которого откроется такой центр, станет поликлиника Иркутской городской клинической больницы №8 (ул. Баумана, 214А). Начиная с 30 ноября здесь будут обслуживать амбулаторных больных легкой формой COVID-19. Пациенты смогут сдать анализы и получить консультацию терапевтов. Время работы определено с 8.00 до 21.00.
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Открытие таких центров позволит развести потоки пациентов с подозрением на коронавирус и другими заболеваниями.

Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области, которое прошло под руководством Полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

- Весной основная нагрузка легла на стационары, сейчас она переместилась на поликлиники. Мы с Игорем Ивановичем Кобзевым проехали по поликлиникам, поговорили с главными врачами. Принято решение создать амбулаторно-ковидные центры, чтобы разделить потоки пациентов с COVID-19 и другими заболеваниями. Эти центры будут не только принимать пациентов у себя, но и осуществлять выезды, - рассказал Сергей Меняйло.

Фото: Правительство Иркутской области
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил министерству здравоохранения региона представить план развития амбулаторно-ковидных центров на базе поликлиник. Планируется, что одна такая организация будет работать в Иркутском районе и семь - в областном центре.

- Мы оптимизировали также работу скорой помощи. Иркутская станция теперь оснащена компьютерными планшетами. С их помощью врачи скорой помощи, которые приняли решение о госпитализации, понимают, куда везти пациента, есть ли свободные койки. Это значительно ускоряет работу медиков, - сказал Игорь Кобзев.

С помощью специальной программы в компьютерном планшете доктора могут в режиме реального времени отслеживать наличие свободных коек в стационарах. Это значительно ускоряет передачу вызовов бригадам, а наличие в мобильных АРМ функции обратной связи с оперативным отделом станции позволяет быстро решать вопросы маршрутизации пациентов. Специальная программа-навигатор помогает быстро принимать и обрабатывать вызовы, оптимально подбирать бригаду скорой помощи и выстраивать удобный маршрут поездки, а также запрашивать информацию о наличии свободного коечного фонда для пациентов различной степени тяжести. Два телевизионных монитора позволяют старшему врачу и диспетчерам в режиме реального времени видеть данные о свободном коечном фонде, маршрутизации пациентов и передвижении машин скорой медицинской помощи.

Напомним, что Иркутская станция скорой медицинской помощи получила оборудование от бизнес-сообщества региона. Компьютерные планшеты и телевизионные мониторы приобрели предприятия и организации, откликнувшиеся на обращение Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири (ТПП ВС) об оказании помощи врачам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Поручение оснастить Иркутскую станцию скорой помощи дополнительным оборудованием было дано губернатором Приангарья Игорем Кобзевым.

Полномочный представитель президента подчеркнул, что в Иркутской области необходимо наращивать темпы тестирования на коронавирус, что позволит выявлять заболевание на ранней стадии и начинать лечение как можно быстрее. На данные момент в сутки в регионе выполняется порядка 10 тысяч тестов. В планах увеличить их количество до 16 тысяч. Кроме того, необходимо активнее привлекать для дистанционных консультаций студентов-медиков и врачей старше 65 лет, чтобы уменьшить нагрузку на участковых докторов. По данным регионального министерства здравоохранения , в настоящее время около тысячи врачей данной возрастной категории, находящихся на самоизоляции, выразили желание консультировать больных удаленно.

Консультацию можно будет получить и по номеру единой информационной линии "122". К концу недели она начнет работать в регионе. Для удобства звонящих будет работать "Голосовой помощник". Он сможет в автоматическом режиме распределять вопросы по конкретным специалистам.

- Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области управляемая. Система здравоохранения региона решает основные задачи по борьбе с коронавирусом. Осталось регулировать и наращивать работу по разрешению точечных сбоев, которые так или иначе возникают в условиях массового заболевания граждан, - подытожил Сергей Меняйло.

Еще один вопрос, который был рассмотрен на заседании оперативного штаба, - организация учебного процесса для школьников поселке Большое Голоустное. В этом населенном пункте сгорела школа, рассчитанная на 70 человек.

- К счастью, пострадавших нет. Сейчас стоит сложная задача оперативно организовать процесс обучения в комфортных условиях. Министерству образования совместно с мэром Иркутского района поручаю сегодня подготовить доклад об организации учебного процесса детей, ранее обучавшихся в сгоревшей школе. Совместно с министерством строительства и министерством финансов, попрошу подготовить предложения по разработке проектно-сметной документации и строительству нового задания школы в максимально короткие сроки, - потребовал глава региона.

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