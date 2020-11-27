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Рубрика: Власть

Виктория Абрамченко: Как не допустить повторения норильской аварии

Текст: Алексей Дуэль

Введение финансовой ответственности собственника поможет предотвратить повторение таких аварий, как случилась в Норильске. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью каналу "Россия 24".

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Названы причины аварии на ТЭЦ в Норильске

"Авария произошла, потому что собственники не вкладывались в модернизацию, инфраструктуру, - считает вице-премьер. - В эти объекты недвижимости, которые накапливали в себе нефтепродукты как резервное топливо для котельной, которая отапливает город Норильск. Если бы собственники следили за безопасным состоянием этих объектов, аварии бы не было".

Чтобы предотвратить повторение таких ситуаций, Виктория Абрамченко считает необходимым сделать две вещи. Во-первых, и это уже реализовано, внести поправки в законодательство, согласно которым "собственники, которые занимаются производством, транспортировкой, хранением и реализацией, должны разработать планы, что они будут делать в случае, если наступает такая критическая ситуация". Вторая мера - ввести финансовую ответственность собственников в форме банковской гарантии, фондов или гарантий со стороны субъектов и муниципалитетов. Это позволит сформировать финансовую подушку, чтобы ликвидация таких аварий не происходила за счет средств федерального бюджета, считает Виктория Абрамченко.

"Ущерб только водным объектам в результате аварии на ТЭЦ в Норильске из-за резервуара, в котором хранилось больше 21 тысячи тонн нефтепродуктов, оценивается в 147 миллиардов рублей, - добавила вице-премьер. - Поэтому сумма ущерба очень высокая. Она ложится на плечи собственника. На дочернюю компанию. Собственники должны оценивать, что выгоднее: вложить немного средств в модернизацию, чтобы не допускать аварий, либо сейчас нести бремя уплаты таких штрафных санкций в виде ущерба окружающей среде".

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