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27.11.2020 10:13
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске около 100 домов и здание правительства остались без тепла

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Около сотни строений, в том числе здание правительства Новосибирской области осталось без тепла и горячей воды. Как сообщает ТАСС, это произошло из-за аварии на магистральных сетях.

Поставщик теплоэнергии устраняет повреждение. Тем временем в зону отключения попали 42 жилых и 53 общественных здания. Ремонтные работы планируется завершить вечером, только тогда в дома вернутся отопление и горячая вода.

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Сотрудники региональной администрации подтвердили "РГ", что батареи холодные почти с утра, однако все остаются на рабочих местах.

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дневная температура в черте Новосибирска составляет минус 10-12 градусов, ветер переменный, дует со скоростью 2-7 метров в секунду.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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