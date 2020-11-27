Учитель из Нальчика после ссоры со стрельбой попал в реанимацию

Учитель истории из Нальчика, который сегодня открыл стрельбу из травматического пистолета по напавшим на него школьнику и его родственникам, находится в реанимации. Как "РГ" сообщили в пресс-службе минздрава республики, мужчина получил множество травм

- У него сочетанная травма. Могу сказать, что есть повреждения внутренних органов, многочисленные переломы, челюстно-лицевая травма. Так что он находится в реанимации. Мужчина в сознании, жизни ничего не угрожает, - рассказали "РГ" в пресс-службе минздрава Кабардино-Балкарии.

Учителя поместили в Республиканскую клиническую больницу, где он будет проходить лечение.

Как сообщалось ранее, утром в пятницу на школьной парковке лицея №2 Нальчика на учителя истории напал девятиклассник с двумя мужчинами. Пострадавший сумел добраться до машины и достать травматический пистолет. После нескольких выстрелов нападавшие скрылись, но позднее их задержала полиция. Кроме преподавателя пострадал и один из подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".