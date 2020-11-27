Первый полк морпехов был сформирован по указу Петра I 315 лет назад

Сегодня морская пехота России отмечает свой день рождения. Ей исполняется 315 лет. Этот элитный и бесстрашный род береговых войск Военно-морского флота был создан 27 ноября 1705 года. В этот день император Петр I подписал указ о формировании полка морских солдат - так они назывались до 1917 года.

Однако воинские морские отряды в России появились значительно раньше. Еще в 1669 году построили первый военный парусный корабль "Орел", в экипаже которого были отряды стрельцов для несения караульной службы и участия в абордажных боях.

После этого на кораблях несли службу отряды из числа специально прикомандированных солдат и офицеров армейских пехотных полков. Но была потребность в создании регулярной морской пехоты, особенно в конце XVII - начале XVIII веков, когда Россия боролась за выход к Азовскому и Балтийскому морям.

После царского указа от 27 ноября 1705 года формировать полк поручили адмиралу Федору Головину, который дал распоряжение вице-адмиралу норвежского происхождения Корнелиусу Крюйсу. В составе полка были офицеры лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков, имевшие боевой опыт Северной войны.

Полк нес службу на Балтийском море. В нем было два батальона по пять рот в каждом. Это 45 офицеров, 70 унтер-офицеров и 1250 рядовых. Они были вооружены ружьями с багинетами, тесаками и саблями. Морской полк участвовал в Северной войне уже в 1706 году, как правило, в абордажных боях.

После окончания Северной войны морская пехота стала неотъемлемой частью российской армии и военно-морского флота. Отряды участвовали в Русско-турецкой войне, во взятии Наварина и Бейрута, воевали в составе эскадры адмирала Ушакова, в Отечественной войне 1812 года. Во всех боях они проявляли мужество и стойкость.

Так было и во время Великой Отечественной войны. Морпехов в черных бушлатах и бескозырках боялись гитлеровцы. А они проявляли чудеса героизма в обороне Москвы, Ленинграда, Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска, Сталинграда, Мурманска. Морские пехотинцы сражались до последнего патрона, а потом бросались в рукопашную. Они предпочитали погибнуть, но не сдаться в плен.

В годы Великой Отечественной войны несколько бригад и батальонов морской пехоты за боевые заслуги были преобразованы в гвардейские, награждены орденами, многим присвоены почетные наименования. А 122 морских пехотинца удостоены звания Героя Советского Союза. В этом списке и единственная женщина - командир взвода морпехов гвардии лейтенант Евдокия Завалий.

И сегодня морская пехота - один из самых передовых и элитных родов войск Военно-морского флота России.