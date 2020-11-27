СК возбудил дело против калининградца, который застрелил бывшую жену

В Калининграде возбудили уголовное дело об убийстве 35-летней женщины. По версии следствия, ее застрелил бывший муж. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Трагедия случилась вчера около 18.30 во дворе многоквартирного дома по улице Чернышевского. 37-летний мужчина выстрелил как минимум шесть раз в бывшую жену из охотничьего карабина. Женщина погибла на месте происшествия. Подозреваемый покончил с собой.

По предварительным данным, супруги раньше жили в Кемеровской области. Они развелись в прошлом году. Летом текущего года женщина переехала в Калининград с двумя детьми десяти и четырех лет.

Месяц назад в Калининградскую область приехал подозреваемый, он поселился на съемной квартире. У мужчины имелось разрешение на ношение и хранение охотничьего карабина, который стал орудием преступления.

В рамках уголовного дела специалисты детально установят все обстоятельства ЧП. Следователи, в частности, проверят информацию, которая появилась в ряде СМИ: подозреваемый неоднократно угрожал бывшей жене убийством. Кроме того, проверка будет касаться выдачи разрешительных документов на оружие.

Сейчас по уголовному делу назначены судебные экспертизы, идет допрос свидетелей.