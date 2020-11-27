Треть петербуржцев отказались от праздничных путешествий

По итогам опроса автобусного перевозчика Lux Express Group, 38 процентов любителей путешествий, уезжавших ранее в новогодние праздники из Санкт-Петербурга за границу, 2021 год планируют встретить в городе.

Треть опрошенных оптимистов все еще надеются уехать из Петербурга в соседние страны - они ждут новостей об открытии границ до конца года. Отправиться вместо заграничной поездки в путешествие по России в новогодние каникулы решили 11 процентов респондентов, а десять процентов пока не определились со своими планами на начало следующего года. Кроме того, известно, что каждый десятый из тех, кто раньше уезжал на новогодние каникулы в зарубежные страны, на этот раз поедут на дачу, в загородный дом или отель в пригороде Санкт-Петербурга или Ленобласти.

И несмотря на то, что к отказу от путешествий мало кто привык, экономисты видят в сложившейся ситуации определенный плюс - деньги, сэкономленные на туризме (и в первую очередь - на зарубежном), сыграли ключевую роль в восстановлении потребительского спроса в этом году. Другими словами, те средства, которые были отложены на отпуск, потрачены в магазинах, что помогло бизнесу "удержаться на плаву" в сложный период. По оценке аналитиков телеграм-канала Macro Markets Inside (MMI), основанного директором департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кириллом Тремасовым, на зарубежном туризме россияне сэкономят в этом году примерно 1,6 триллиона рублей по сравнению с прошлым годом. Это более чем вдвое превышает объем господдержки. При этом на товарном импорте россияне ничего не сэкономили.

Так, по данным Центробанка, только в августе текущего года импорт услуг по статье "поездки" составил 166 миллионов долларов ( или -96,7 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года), а в июле 141 миллион долларов (-96,8 процента). Таким образом, за три летних месяца россияне потратили на зарубежный туризм лишь 447 миллионов долларов, хотя годом ранее этот показатель достиг суммы 13,1 миллиарда долларов. Всего за первые восемь месяцев текущего года на зарубежный туризм потрачено 6,2 миллиарда долларов, а не 25,3 миллиарда, как за тот же период годом ранее.

С учетом того, что в Европе идет вторая волна пандемии, этот фактор продолжит поддерживать потребительский спрос, но в меньших объемах, уверены эксперты канала MMI. Причина этого - снижение доходов у среднего класса, который и составлял основную массу тех, кто летает в отпуск "по расписанию".

Напомним - ранее сообщалось, что согласно опросу TourDom.ru, туроператоры подвели итоги продаж в ноябре и сообщили о снижении бронирований на 50-90 процентов относительно прошлого года. Три четверти туров в его компании приходится на долю внутрироссийских направлений. Туристы бронируют отдых в Сочи и Красной Поляне, новогоднее размещение в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, Великом Устюге. Однако даже эти направления можно продать только в случае стопроцентного возврата средств в случае введения эпидограничений на поездку. Впрочем, считают эксперты, к этим предновогодним линиям поведения путешественников стоит присмотреться - ведь именно они будут определять туристическую отрасль в 2021 году. И здесь аналитики рекомендуют присмотреться в опыту Поднебесной - это единственная страна в мире, которая с приходом коронавируса показала рост внутренних авиаперелетов. Там не стали меньше путешествовать, просто все средства, которые раньше туристы оставляли за рубежом, тем остаются внутри страны.