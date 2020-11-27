В Калининграде на месте убийства мужчины и женщины найден пистолет

В Калининграде следователи-криминалисты начали осмотр места, где были обнаружены тела мужчины и женщины, сообщили в СК РФ. Во время следственных действий был найден пистолет, из которого, по всей видимости, были произведены выстрелы.

Напомним, что ранее появилась информация, что два тела - 37-летнего мужчины и 35-летней женщины - были обнаружены на ул.Чернышевского. По предварительным данным, это были бывшие супруги и экс-муж сначала из ревности застрелил бывшую жену, а затем и сам свел счеты с жизнью. Эта версия сейчас проверяется.

"Прокурор Центрального района выехал на место происшествия, где координирует действия правоохранительных органов, - собщили в ведомстве. - По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. Ход проведения проверки находится на контроле в прокуратуре".