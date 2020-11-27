В Вологде покажут спасенные реставраторами картины

В Вологде открывается выставка картин, которые прошли полный цикл реставрации в региональном филиале Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Игоря Грабаря. Об этом сообщает официальный портал правительства Вологодской области.

Речь идет как о произведениях неизвестных живописцев, так и о работах художников с мировым именем: Герарда де Лересса, Жак-Пьера Валлера, Ивана Айвазовского. Представлены и картины выдающихся вологодских мастеров - Евстафия Шильниковского, Владимира Корбакова, Виктора Сысоева, Анны Каринской, Феодосия Вахрушова.

Выставка, получившая название "После реставрации. Живопись XVIII-XX веков", открывается в Шаламовском доме сегодня, 27 ноября. Экспозиция будет работать до 20 декабря.