Новости

Трамп назвал условие, при котором он покинет пост главы государства 20:10
Появились подробности по первому спин-оффу "Ведьмака" 20:01
Аренду лесных участков передадут на федеральный уровень 19:42
Житель Коми спас пенсионерку от потери более 600 тысяч рублей 19:22
В кинотеатрах "Москино" пройдут спецпоказы ко дню рождения Алисы Фрейндлих 19:09
Немецкий вирусолог назвал истинную причину пандемии 18:48
В Петербурге накрыли крупный интернет-магазин по продаже наркотиков 18:46
Минэкономразвития: В Крыму надо подать воду из скважин до конца года 18:38
Пробные поставки вакцины "Спутник V" в Венгрию запланированы на декабрь 18:37
В Тегеране убит известный физик-ядерщик Мохсен Фахризаде 18:34
Чернышенко: Врачам организуют бесплатные поездки на такси 17:56
Состоялись переговоры вице-премьеров России и Беларуси по энергетике 17:55
Мурашко назвал возможные сроки окончания эпидемии COVID-19 в России 17:49
Третьяковская галерея перенесет выставку Александра Иванова в онлайн 17:43
Дозвониться до работающих с COVID-19 медучреждений можно будет бесплатно 17:43
В Мытищи пришел бурый медведь 17:02
С 27 ноября москвичи могут наблюдать за МКС 16:57
Мурашко: Нет смысла вводить масочный режим во всей стране 16:48
Генпрокурор поручил проверить борьбу с наркотиками в школах и вузах 16:44
В Москву придет снежный антициклон "Сибиряк" 16:40
Учитель из Нальчика после ссоры со стрельбой попал в реанимацию 16:39
Медики получат декабрьские выплаты досрочно 16:37
Абрамченко: Агропром показал рост даже в условиях пандемии 16:30
В Эрмитаже сделают заготовки для копии гробницы Александра Невского 16:26
В Миннеаполисе неизвестные снесли памятник Джорджу Вашингтону 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
В Москве открываются катки
В Москве открываются катки
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
27.11.2020 19:22
Рубрика: Происшествия

Житель Коми спас пенсионерку от потери более 600 тысяч рублей

Текст: Вера Черенева (Сыктывкар)

Полиция Сыктывкара объявила благодарность жителю столицы Коми Сергею Мартюшеву, который спас от мошенников пожилую женщину. Мужчина заметил, что пенсионерка через банкомат пытается перевести крупную сумму неизвестным и смог предотвратить обманную сделку.

Фото: iStock
Петербурженка потребовала с гадалки миллион за неудачный приворот

Как сообщает УМВД по Коми, в дежурную часть поступил телефонный звонок от мужчины, который рассказал, что в одном из сыктывкарских торговых центров незнакомая ему женщина переводит крупную сумму через банкомат.

Эта схема процветает уже несколько лет по всей стране. Человеку поступает звонок якобы от работника банка. Звонящий утверждает, что со счетом клиента происходят подозрительные манипуляции и единственный способ от них защититься - немедленно снять все наличные и перевести их на другой счет. Причем, номер этого счета звонящий сообщает по телефону.

О том, что такие звонки опасны, горожан предупреждают и в полиции, в Роспотребнадзоре, тем не менее, телефонные мошенники регулярно находят новых жертв. В частности, перевести деньги на счет согласилась и пожилая жительница Сыктывкара. У нее на банковской карте хранилось более 640 тысяч рублей, эти деньги она собирала с пенсии в течение восьми лет, копила на квартиру.

Сергей Мартюшев увидел, как женщина вставляет купюры в банкомат, с кем-то говорит по телефону. Пенсионерка была возбуждена и напугана. Сергей вызвал полицию, а сам пошел к пенсионерке, стал спрашивать, нужна ли помощь. Горожанка рассказала ему о переводе денег, Сергей в считанные минуты убедил ее, что она имеет дело с аферистами и пенсионерка прекратила перечисление средств. Она успела отправить "сотрудникам банка" 30 тысяч рублей, но основная сумма, 614 тысяч осталась у нее на руках.

Когда в ТЦ прибыли сотрудники полиции, женщина отправилась с ними писать заявление. Сейчас полиция Коми пытается установить, на какие счета ушли 30 тысяч пенсионерки и можно ли их вернуть.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Сыктывкар

Главное сегодня

Путин проведет пресс-конференцию с элементами Прямой линии
Хуснуллин: Программу льготной ипотеки на новостройки надо продлить
Медики получат декабрьские выплаты досрочно
Российские системы возглавили рейтинг лучших средств ПВО
Учитель из Нальчика после ссоры со стрельбой попал в реанимацию
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"