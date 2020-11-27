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27.11.2020 15:11
Рубрика: Происшествия

В Адыгее полицейский ранил девочку при погоне за автомобилем

Текст: Анна Юркова (Республика Адыгея)

В Адыгее полицейский во время погони за водителем-нарушителем ранил 14-летнюю девочку, сидевшую на заднем сиденье автомобиля. В отношении инспектора ДПС возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ "Причинение тяжкого вредя здоровью по не осторожности", сообщили в СК по Республике Адыгея.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
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Инцидент произошел 25 ноября около 22 часов вечера. Сотрудники ДПС начали преследовать автомобиль ВАЗ-2107, 20-летний водитель которого проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. Парень грубо нарушал ПДД, неоднократно выезжал на полосу встречного движения и создавал угрозу для жизни и здоровья других автомобилистов, а также совершал опасные маневры в сторону патрульной машины.

- Один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие, произведя один предупредительный выстрел в воздух, а в последующем шесть выстрелов по кузову автомобиля, - рассказали в ведомстве. - После повреждения заднего правого колеса, водитель автомобиля ВАЗ остановился в ауле Вочепший Теучежского района.

При осмотре салона на заднем сиденье нашли раненую 14-летнюю пассажирку. Девочку незамедлительно доставили в больницу им. К.М. Батмена, где врачи диагностировали огнестрельное ранение поясничной области, проникающее в брюшную область с ранением тонкой кишки. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Тем временем

Как сообщили в МВД по Республике Адыгея, по данному факту назначена служебная проверка. Задержанный молодой водитель не имел водительского удостоверения, ранее привлекался к административной ответственности за езду в пьяном состоянии. В отношении него составлено четыре протокола.

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