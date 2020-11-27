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27.11.2020 12:49
Рубрика: Происшествия

В Ростовской области приемные родители избивали детей за "лишнюю еду"

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области сотрудники прокуратуры проверят информацию о побоях и издевательствах над 11 приемными детьми в семье из города Шахты.

Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС / twitter.com / @moscowtimes
Дело бывшего футболиста Романа Широкова, избившего арбитра, будет рассмотрено в общем порядке

- В СМИ опубликована информация о том, что в "показательной семье" приемных детей избивали за "лишнюю" еду. Прокуратурой области организована проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего, - сообщила "РГ" пресс-секретарь прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе.

Кроме того, будет дана процессуальная оценка деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

О неблагополучной семье сообщил помощник депутата ГД РФ Руфат Алескеров. Ему стало известно, что в семье, где воспитываются 11 приемных детей, из них восемь несовершеннолетние, на ребят оказывается физическое и психическое давление. Например, на холодильнике установлена онлайн камера для отслеживания детей, которые без разрешения берут продукты и еду. Нарушителей режима ждет наказание.

В своем Instagram он рассказал, что одна девочка из семьи поступила в городскую больницу с истощением и телесными повреждениями. Двое детей находятся в реабилитационном центре в Таганроге, и еще двое будут изъяты органами опеки из семьи в ближайшее время. Полицией также организована процессуальная проверка.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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