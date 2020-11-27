Российскую бронетехнику защитят от беспилотников

Предприятия, входящие в госкорпорацию Ростех, разрабатывают средства для защиты боевых бронемашин от возможных атак беспилотных летательных аппаратов. Такие угрозы существуют. И поэтому одна из главных задач при модернизации танков - их защита от средств ближнего боя и высокоточного оружия.

Об этом РИА Новости заявил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев. Он добавил, что специалисты проработали также и варианты создания машин по борьбе с дронами.

Правда он не раскрыл никаких подробностей. Только отметил, что серийные образцы танков с комплексом активной защиты против многочисленных угроз в современном бою могут появиться уже в ближайшее время.