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27.11.2020,  
10:42
Текст:  Светлана Цыганкова

Российскую бронетехнику защитят от беспилотников

Фото: Константин Морозов / РИА Новости Фото: Константин Морозов / РИА Новости
Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Предприятия, входящие в госкорпорацию Ростех, разрабатывают средства для защиты боевых бронемашин от возможных атак беспилотных летательных аппаратов. Такие угрозы существуют. И поэтому одна из главных задач при модернизации танков - их защита от средств ближнего боя и высокоточного оружия.

Фото: youtube.com
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Об этом РИА Новости заявил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев. Он добавил, что специалисты проработали также и варианты создания машин по борьбе с дронами.

Правда он не раскрыл никаких подробностей. Только отметил, что серийные образцы танков с комплексом активной защиты против многочисленных угроз в современном бою могут появиться уже в ближайшее время.

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