Указ губернатора Свердловской области от 27 ноября 2020 года № 648-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

Новости

Трамп назвал условие, при котором он покинет пост главы государства 20:10
Появились подробности по первому спин-оффу "Ведьмака" 20:01
Аренду лесных участков передадут на федеральный уровень 19:42
Житель Коми спас пенсионерку от потери более 600 тысяч рублей 19:22
В кинотеатрах "Москино" пройдут спецпоказы ко дню рождения Алисы Фрейндлих 19:09
Немецкий вирусолог назвал истинную причину пандемии 18:48
В Петербурге накрыли крупный интернет-магазин по продаже наркотиков 18:46
Минэкономразвития: В Крыму надо подать воду из скважин до конца года 18:38
Пробные поставки вакцины "Спутник V" в Венгрию запланированы на декабрь 18:37
В Тегеране убит известный физик-ядерщик Мохсен Фахризаде 18:34
Чернышенко: Врачам организуют бесплатные поездки на такси 17:56
Состоялись переговоры вице-премьеров России и Беларуси по энергетике 17:55
Мурашко назвал возможные сроки окончания эпидемии COVID-19 в России 17:49
Третьяковская галерея перенесет выставку Александра Иванова в онлайн 17:43
Дозвониться до работающих с COVID-19 медучреждений можно будет бесплатно 17:43
В Мытищи пришел бурый медведь 17:02
С 27 ноября москвичи могут наблюдать за МКС 16:57
Мурашко: Нет смысла вводить масочный режим во всей стране 16:48
Генпрокурор поручил проверить борьбу с наркотиками в школах и вузах 16:44
В Москву придет снежный антициклон "Сибиряк" 16:40
Учитель из Нальчика после ссоры со стрельбой попал в реанимацию 16:39
Медики получат декабрьские выплаты досрочно 16:37
Абрамченко: Агропром показал рост даже в условиях пандемии 16:30
В Эрмитаже сделают заготовки для копии гробницы Александра Невского 16:26
В Миннеаполисе неизвестные снесли памятник Джорджу Вашингтону 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
27 ноября 2020 г.

Указ губернатора Свердловской области от 27 ноября 2020 года № 648-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 №411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 №425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, и от 20.11.2020 № 640-УГ, следующие изменения:

1) в частях первой - третьей пункта 19-1 слова "с 21 по 28 ноября 2020 года" заменить словами "с 28 ноября по 12 декабря 2020 года", слова "6-10 классов" - словами "6-8 и 10 классов";

2) в частях четвертой - шестой пункта 19-1 слова "с 21 по 28 ноября 2020 года" заменить словами "с 28 ноября по 12 декабря 2020 года".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией