Туристическая организация Японии и JAL рассказали о перспективах туризма

Национальная туристическая организация Японии (JNTO) и японская авиакомпания JAL рассказали в Москве о перспективах возобновления туристических поездок из России в Японию. Как отметила глава московского представительства JNTO Айри Мотокура, пока сложно предсказать, когда Япония откроется для туристов, это будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Однако японская сторона уже разрабатывает различные способы снижения опасности заражения.

В частности, в Токио открылась новая сеть рамён (японская лапша), где места для посетителей вдоль стойки отгорожены друг от друга перегородками, а выбрать блюдо можно через приложение в смартфоне, либо отметить нужные позиции на бумажном листке меню и отдать листок официанту.

В некоторых барах-идзакая стали выдавать пластиковые лицевые щитки. Владелец идзакая в Осаке, придумавший это первым, привлек к себе массу посетителей, желающих испытать новые ощущения от посиделок в новых условиях.

В токийском Диснейленде число посетителей сократили вдвое, а Микки Маус и другие персонажи теперь ни с кем не обнимаются, а только машут издалека.

По заказу правительства Японии уже разработано приложение для смартфонов под названием Cocoa, которое оповещает, если владелец смартфона общался свыше 15 минут и на расстоянии двух метров или менее с тем, кто, по сведениям приложения, болен коронавирусом, рассказал специалист проектов JNTO Роман Усков.

Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL), которая сейчас выполняет в код-шеринговом сотрудничестве с "Аэрофлотом" один рейс в неделю между Токио и Москвой, может после января 2021 года начать ежедневные полеты, рассказала замначальника отдела продаж российского представительства JAL Маргарита Колобашкина. По ее словам, въезд для туристов в Японию может начать открываться, когда в токийском аэропорту Ханеда появится возможность тестировать на коронавирус до 20 тысяч человек в день, а также будет окончено сооружение больницы для иностранцев, которая сейчас строится в японской столице.

В настоящее время действие выданных ранее в России японских виз приостановлено, попасть в Японию могут либо граждане этой страны, либо россияне, получившие приглашение от бизнес-партнеров и специальную визу. Все вновь прибывшие должны сразу по прилету сдать тест на коронавирус, и если он отрицательный, то все равно пройти 14-дневный карантин в заранее выбранном месте, причем из аэропорта до места проведения карантина нельзя добираться общественным транспортом, только на такси или на автомобиле приглашающей стороны. Если же тест в аэропорту покажет наличие коронавируса, то больному будет настоятельно рекомендовано лечь в больницу. Все пассажиры, летевшие на соседних креслах, будут оповещены об угрозе заражения.

Чтобы исключить вероятность, что кто-то решит пренебречь запретом и поедет в город на электричке или автобусе, приглашающая сторона заранее оповещает соответствующие службы аэропорта Ханеда о том, какой именно автомобиль будет встречать гостя, и сотрудники аэропорта провожают вновь прибывшего до машины. Вся процедура от выхода из самолета до посадки в автомобиль занимает примерно два часа.

Вероятно, пандемия коронавируса ускорит развитие "умного аэропорта" с бесконтактными экранами для регистрации, роботами-помощниками и другими нововведениями, призванными минимизировать контакт пассажиров и сотрудников аэропорта. При этом, отметила Колобашкина, человеческий персонал безусловно сохранится, чтобы у пассажиров была альтернатива.

Что интересно, уже в 2023-2025 годах ожидается, что в Токио появятся беспилотные летающие такси. В настоящее время проходят испытания таких машин, в частности, дроны осенью этого года доставляли медицинское оборудование.