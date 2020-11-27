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Рубрика: В мире

В Национальном парке Галапагос обнаружили белого пингвина

Редкий белый пингвин, который тем не менее не относится к альбиносам, обнаружен в Национальном парке Галапагос в Эквадоре. Морскую птицу приметил местный экскурсовод, говорится в опубликованном заявлении заповедника.

Фото: iStock
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"Изучив предоставленные фото и видео птицы, специалисты парка заявили, что, вероятнее всего, речь идет о генетической особенности, известной как лейкизм. Точный ответ даст только генетическая экспертиза", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Биологи пояснили, что в отличие от альбиносов животные, страдающие лейкизмом, теряют пигментацию перьев или кожи, но сохраняют нормальный цвет глаз. Пингвины Галапагосских островов - одни из самых маленьких в мире, всего 35 сантиметров в высоту. Это единственная разновидность, которая обитает и гнездится на экваторе.

В мире Южная Америка Эквадор

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