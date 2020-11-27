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Рубрика: В мире

В США создан определяющий 50 типов рака тест

Текст: Андрей Васильев

Новаторский анализ крови, который может обнаружить более 50 типов рака, будет опробован в 2021 году. Тест Галлери, получивший название "святой Грааль для лечения рака", будет испытан на 165 тысячах пациентов. В случае успеха он будет распространен среди более чем миллиона человек в течение следующих пяти лет.

Фото: iStock
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Ученые уверены, что тест может спасти тысячи жизней в год, поскольку он выявляет рак до появления симптомов, сообщает The Daily Mail. Тест работает путем поиска ДНК, выделяемой опухолями в кровь пациента. Саймон Стивенс, исполнительный директор британской Национальной службы здравоохранения, назвал это открытие "переломным моментом". По его словам, этот тест может быть особенно эффективным в отношении рака, который трудно диагностировать. Тест ищет химические изменения, называемые метилированием, во внеклеточной ДНК, которые могут способствовать росту опухоли. При обнаружении рака тест может с высокой точностью указать, из какой части тела исходят сигналы. Предполагается, что данный тест позволит раньше начинать лечение, что резко увеличит шансы на выздоровление.

Исследование, проведенное в этом году при участии 1200 пациентов, показало, что тест успешно определил, в какой части тела находится опухоль с точностью до 96%. При этом в 1% случаев тест ошибочно диагностировал у людей онкологию. В 12 случаях, включая рак яичников и легких, тест не выявил заболевания, многие из которых были на ранней стадии. В случаях с раком поджелудочной железы, который редко удается обнаружить на ранних стадиях, тест определял его в 63% на самой ранней стадии.

В мире США

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