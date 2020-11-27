Венгрия получила образцы российской вакцины "Спутник V"

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в страну прибыли образцы российской вакцины "Спутник V", а также документация к ней. Об этом он рассказал в ходе совместной пресс-конференции с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко по итогам их встречи в Будапеште. Трансляция мероприятия осуществлялась на официальной странице венгерского МИД в Facebook.

Сийярто также рассказал, что Венгрия в настоящее время ведет переговоры с Россией относительно возможности производства российской вакцины от коронавируса на венгерской территории. При этом министр обратил внимание на сложность этих процессов, а также на то, что для реализации подобных планов всегда требуется время.

Российский министр со своей стороны отметил, что Москва готова предоставить возможность для венгерских экспертов специалистов ознакомится с производством вакцины непосредственно на месте, в России. Ожидается, что венгерская делегация сможет сделать это уже на следующей неделе. Кроме того, Михаил Мурашко подтвердил готовность России передать Венгрии через РФПИ технологию производства вакцины.