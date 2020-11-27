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27 ноября 2020 г.

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 ноября 2020 года № 132-ЗАО "О внесении изменения в статью 1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа "О величине прожиточного минимума пенсионера в Ямало-Ненецком автономном округе на 2021 год"

Дата подписания 27 ноября 2020 г.
Опубликован 27 ноября 2020 г.
Вступает в силу 1 января 2021 г.

Документ является поправкой к

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 сентября 2020 года № 92-ЗАО "О величине прожиточного минимума пенсионера в Ямало-Ненецком автономном округе на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа 26 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 сентября 2020 года № 92-ЗАО "О величине прожиточного минимума пенсионера в Ямало-Ненецком автономном округе на 2021 год" изменение, заменив слова "13 510 рублей" словами "14 033 рубля".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2021 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов



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