Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 ноября 2020 года № 132-ЗАО "О внесении изменения в статью 1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа "О величине прожиточного минимума пенсионера в Ямало-Ненецком автономном округе на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа 26 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 сентября 2020 года № 92-ЗАО "О величине прожиточного минимума пенсионера в Ямало-Ненецком автономном округе на 2021 год" изменение, заменив слова "13 510 рублей" словами "14 033 рубля".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2021 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов







