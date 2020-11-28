Amazon закрыл сериал "Утопия" после первого сезона

Amazon закрыл американский ремейк британского сериала "Утопия" после первого сезона. Об этом сообщает THR.

Шоу, которое находилось в разработке шесть лет, не стяжало восторгов критиков, да и зрители не запищали от радости, но новость всё равно достаточно неприятная: первый сезон получился вполне захватывающим, местами - по-хорошему "отбитым", очень мрачным, да и крайне своевременным.

Напомним: изначально, в 2014-м, проект предназначался для HBO, на предмет чего был призван сам Дэвид Финчер, уже работавший с Джиллиан Флинн на ее триллере "Исчезнувшая". Но не срослось, и Флинн занималась "Утопией" уже без Дэвида и для Amazon.

"Утопия" стартовала 25 сентября и тут же показала вялые рейтинги.

Речь там про комикс, в котором автор зашифровал информацию о грозящих Земле бедствиях - вплоть до зачистки большей части населения планеты исповедующим экофашизм безумным разработчиком биологического оружия.