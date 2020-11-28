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28.11.2020 18:38
Рубрика: Общество

Биологи выявили еще один путь проникновения коронавируса в организм

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Молекулярные биологи из Института изучения рака провинции Ляонин (Китай) открыли еще один рецептор, задействованный в развитии коронавирусной инфекции.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Как известно, вирус SARS-CoV-2 проникает в организм человека с помощью рецептора ACE2, который покрывает поверхность слизистой оболочки легких и некоторых других органов. Но только ли АСЕ2 является тем "троянским конем", на котором коронавирус въезжает в организм человека?

Ученые, занимаясь изучением структуры S-белка коронавируса, обратили внимание на то, что в присоединении вируса к рецептору участвует лишь часть этой белковой оболочки. Каковы же функции остальной части цепочки?

Сравнив устройство этой молекулы со структурой других клеточных рецепторов человека, биологи выяснили, что в S-белке есть последовательности аминокислот, очень похожие на те, которые отвечают за соединение рецептора SRB1 с молекулами холестерина и липопротеинов, сообщает научный журнал Nature Metabolism. Они обнаружили, что вирус может соединяться с холестерином.

Затем они добавили большое количество холестерина и липопротеинов в питательную среду с клетками и проверили, можно ли заразить их SARS-CoV-2.

Эксперимент подтвердил, что чем больше молекул холестерина было в питательной среде, тем быстрее распространялся вирус. Этим было доказана роль холестерина и распознающих его рецепторов в процессе проникновения вируса в здоровые клетки.

Фото: Depositphotos.com
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Когда биологи применяли лекарство, блокирующее работу рецепторов, вирус замедлял свою деятельность.

Благодаря молекулярной инженерии ученые смогли объяснить, почему протекание болезни у больных коронавирусов так сильно разнится, почему одни болеют очень тяжело, другие совсем легко или не заражаются вовсе. Это зависит от того, имеются ли на поверхности клеточных оболочек работоспособные молекулы ACE2. Именно с их помощью взаимодействие S-белка вируса с рецепторами SRB1 приводит к заражению.

По этой же причине на коронавирус действуют многие лекарства от вирусного гепатита С: его вирус также использует рецептор SRB1 как основной канал распространения. "Препараты, которые блокируют работу рецептора ACE2, позволяют легче переносить коронавирусную инфекцию", считают ученые.

Ценность исследования в том, что воздействуя на эту особенность вируса можно создавать лекарства для подавления и лечения коронавирусной инфекции.

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