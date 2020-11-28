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28.11.2020 17:44
Рубрика: В мире

Британцев накормят витамином D

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)

Правительство Соединенного Королевства распорядилось снабдить пожилых и страдающих заболеваниями граждан страны витамином D.

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В группе риска насчитываются сегодня 2,5 миллиона британцев. Далеко не все они могут позволить себе довольно дорогой витамин, стоимость которого в специализированном магазине здоровья Holland & Barrett cоставляет 18 фунтов 49 пенсов за 250 таблеток. Правда, сегодня цена этого витамина снизилась вдвое, поскольку Британия с пятницы по воскресенье нынешней недели пустила на распродажу по сниженным ценам едва ли не все, что лежит на прилавках.

Бесплатная доставка витамина в количестве достаточного на четыре месяца начнется с января. В холодную пору пожилым людям с проблемами здоровья выходить из дома затруднительно, да и солнца зимой на Альбионе далеко не в избытке. Поэтому именуемый "солнечным" витамин D необходим. Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок сказал: "Британцам пришлось пожертвовать многим, чтобы удержать коронавирус под контролем, многие из нас в этом году просидели дома и, вероятно, витамин D у нас в дефиците".

Сегодня в Британии проходят исследования витамина D на его способность защитить от COVID-19. В лондонском университете Queen Mary изучают можно ли витамином D уменьшить риск заболевания ковидом или, по крайней мере, снизить свирепость вируса, а также риск и тяжесть других острых респираторных инфекций. Мэтт Хэнкок обратился к Национальному институту здравоохранения и передового опыта с просьбой пересмотреть существующие данные о связи между витамином D и COVID-19, чтобы убедиться, исследуется ли каждая потенциальная возможность победить этот вирус.

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