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28 ноября 2020 г.

Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 25 ноября 2020 года № 291 "О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 25 ноября 2020 г.
Опубликован 28 ноября 2020 г.
Вступает в силу 25 ноября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Карачаево-Черкесской Республики от 17 марта 2020 года № 51 "О введении режима повышенной готовности"

В целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесской Республике новой коронавирусной инфекции (COVID-19): постановляю:

1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17.03.2020 № 51 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 68, от 28.03.2020 № 69, от 28.03.2020 № 70, от 30.03.2020 № 71, от 04.04.2020 № 77, от 08.04.2020 № 82, от 29.04.2020 № 96, от 06.05.2020 № 105, от 11.05.2020 № 106, от 18.05.2020 № 109, от 25.05.2020 № 115, от 01.06.2020 № 126, от 08.06.2020 № 138, от 15.06.2020 № 141, от 22.06.2020 № 145, от 03.07.2020 № 156, от 06.07.2020 №159, от 15.07.2020 № 167, от 17.07.2020 № 172, от 27.07.2020 № 185, от 10.08.2020 № 192, от 13.08.2020 № 202, от 24.08.2020 № 206, от 07.09.2020 № 224, от 21.09.2020 № 243, от 05.10.2020 № 249, от 16.10.2020 № 254, от 29.10.2020 № 266, от 30.10.2020 № 269, от 15.11.2020 № 281) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 дополнить подпунктами 4.13.-4.15. следующего содержания:

"4.13. Субъектами туристического бизнеса, включая пункты общественного питания, спортивно-оздоровительные центры (в том числе термальные источники, пункты проката туристского оборудования и т.п.), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере коллективного и индивидуального размещения (гостиницы (отели), мотели, гостевые дома, коттеджи, хостелы, квартиры, меблированные комнаты, апартаменты), санаторно-курортным организациям обеспечить неукоснительное соблюдение требований Методических рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020, и Методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения), утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020.

4.14. Организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по прокату оборудования, обеспечить проведение мероприятий по дезинфекции всех контактных поверхностей ежедневно, не реже 1 раза в 2 часа, а также дезинфекция оборудования в начале смены и после каждой сдачи в пункт проката.

4.15. Организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров канатной дорогой, обеспечить:

кабины канатной дороги (вагонетки) постоянным притоком воздуха для возможности проветривания способом, не влияющим на техническую безопасность конструкций (при наличии технической возможности);

нахождение пассажиров в кабине (вагонетке) в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (защитные маски, респираторы) на протяжении всего пути следования;

проведение мероприятий по дезинфекции всех контактных поверхностей, кабин (вагонеток) ежедневно, не реже 1 раза в 2 часа;

при наличии технической возможности соблюдение правил социального дистанционирования путем рассадки пассажиров на расстоянии не менее 1,5 метров.".

1.2. Абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции:

"В целях оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше установить периоды самоизоляции: с 15.06.2020 по 28.06.2020; с 29.06.2020 по 12.07.2020; с 13.07.2020 по 24.07.2020; с 27.07.2020 по 07.08.2020; с 10.08.2020 по 21.08.2020; с 24.08.2020 по 04.09.2020; с 07.09.2020 по 18.09.2020, с 21.09.2020 по 02.10.2020, с 05.10.2020 по 16.10.2020, с 19.10.2020 по 30.10.2020, с 02.11.2020 по 13.11.2020, с 16.11.2020 по 27.11.2020, с 30.11.2020 по 11.12.2020, с 14.12.2020 по 25.12.2020.".

1.3. Подпункт 8.6. пункта 8 изложить в следующей редакции:

"8.6. Приостановить до особого распоряжения проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию определенных групп взрослого населения.".

1.4. Пункт 15 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

"совместно с Министерством туризма курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики и привлеченными в установленном порядке заинтересованными подразделениями органов государственной власти обеспечить проведение проверок исполнения требований настоящего Указа субъектами туристического бизнеса, включая канатные дороги, пункты общественного питания, спортивно-оздоровительные центры (в том числе термальные источники, пункты проката туристского оборудования и т.п.) и организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере коллективного и индивидуального размещения (гостиницы (отели), мотели, гостевые дома, коттеджи, хостелы, квартиры, меблированные комнаты, апартаменты), санаторно-курортных организаций.".

2. Установить, что действие подпункта 1.3. пункта 1 настоящего Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2020 года.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов



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