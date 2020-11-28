Закон Пермского края от 27 ноября 2020 года № 593-ПК "О внесении изменения в статью 1 Закона Пермского края "О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии на 2021 финансовый год"

Принят Законодательным Собранием Пермского края 26 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Пермского края от 6 октября 2020 г. № 570-ПК "О величине прожиточного минимума пенсионера в Пермском крае для установления социальной доплаты к пенсии на 2021 финансовый год" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 07.10.2020) следующее изменение:

слова "9 124 рубля" заменить словами "9 613 рублей".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Д.Н.Махонин







