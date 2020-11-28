Почему капиталист Фридрих Энгельс, родившийся 200 лет назад, был обречен изобличать капитализм

Известен барельеф основоположников - Маркс, Энгельс, Ленин. Но вечно побеждающее учение называется марксизмом-ленинизмом, а энгельсизм в формулировку не включен. Да и кто бы вспомнил о скромном авторе работ по философии, истории и социологии, не возникни в его судьбе Карл Маркс?
Загадочная фигура - Фридрих Энгельс.
Карл и Фредди
В 1979 году на советские телеэкраны вышел сериал "Карл Маркс. Молодые годы". В кадре человечные Маркс и Энгельс. Молодые, умные, энергичные, веселые. Разговоры ведут вполне естественные, без идеологической нагрузки. Житейские переживания, трогательные эмоции. Романтичная юношеская любовь Карла и Женни.
Маркса играет обаятельнейший Венцслав Кисёв, болгарский актер, Энгельса - Владимир Сафронов с ласковым взглядом. Оба героя безупречны. У них нет слабостей, они не допускают ошибок. Идеальные!
Брежнев, посмотрев сериал, позвонил режиссеру Льву Кулиджанову, сказал лестные слова: "Думал, будет тоска смертная, "Капитал" и прочее. А вот же, оказывается, как интересно, надо же! Примите мои поздравления!" Из чего можно понять: вожди КПСС имели о Марксе и Энгельсе такое же смутное представление, как и простые смертные. Ну а я спустя 40 лет посмотрел этот сериал ради Энгельса-капиталиста.
Не блеснет ли ответ на вопрос: как он умудрялся на своей фабрике сочетать эксплуатацию и лозунг "Пролетарии всех стран соединяйтесь!"?
Увы, об этом в фильме ни слова. Единственный эпизод, в котором представлена производственная тема - Энгельс показывает Марксу свою манчестерскую фабрику. Они в цехе. Бесконечные ряды текстильных станков, длинные приводные ремни. Маркс о чем-то расспрашивает работниц - одеты они опрятно, на вид вполне довольны жизнью. Не похоже, что их жутко эксплуатируют.
Впрочем, это уже лакировка действительности. Условия жизни пролетариата в те времена были чудовищные - об этом и сам Энгельс пишет в статье "Положение рабочего класса в Англии". Приводит ужасные факты: в Манчестере 57 процентов детей рабочих умирают, не дожив до пяти лет. Большинство трудящихся не имеют жилья: 350 тысяч рабочих Манчестера и его предместий живут в сырых, грязных бараках. Энгельс называет и причину бедствий труженика: "Если буржуазия милостиво согласилась на нем наживаться, его ждет заработная плата, которой едва хватит, чтобы удержать душу в теле".
Но ведь наверняка в таких условиях жили и трудились рабочие фабрики Энгельса!
Нет никаких свидетельств, что он как-то пытался улучшить их быт, построил, допустим, больницу или школу. Будь такое, официальные биографы непременно отплясались бы на этом факте. Но - молчание. Значит, не занимался капиталист Энгельс улучшением труда и быта рабочих. И не занимался по простой причине - жестокая конкуренция. Стоит увеличить затраты на рабочую силу, сразу упадет прибыль. И меньше будет прибавочная стоимость. И поэтому, сошлемся на Маркса, "капитал беспощаден по отношению к здоровью и жизни рабочего".
Резонно предположить: Энгельс тоже беспощаден. И какой прок был ему поднимать на войну своих могильщиков?
Отец и сын
Капиталистом Энгельс стал вынужденно, происхождение обязывало - родился в семье средней руки мануфактурного олигарха. В те времена текстильная отрасль была одной из ведущих в экономике, выгодной для собственника, прибыльной. Как пишет Энгельс, "хлопок и железо являются в наше время двумя важнейшими видами сырья. Нация, занимающая первое место в производстве хлопчатобумажных и железных изделий, стоит на первом месте в ряду промышленных наций вообще". В 19-м веке английская нация в производстве текстиля стояла на первом месте, потому фабрика Энгельса и располагалась в Манчестере.
Старшего Энгельса тоже звали Фридрих, и, естественно, он видел сына продолжателем своего дела. Он даже не позволил ему закончить гимназию, в 1838 году направил в торговую фирму набираться коммерческого опыта. Набрался Фридрих опыта или нет, источники умалчивают. Но известно, что большую часть времени он сочинял стихи, пробовал себя в музыке, увлекался конным спортом. Для восемнадцатилетнего юноши вполне достойные занятия. А потом, как это случается с отпрысками из обеспеченных семей, увлекся философией, общественными процессами, политэкономией, стал задумываться о справедливости государственного и общественного устройства. Энгельса захватил и понес философский поток. Притягивала и журналистика. Писал заметки, печатался в газетах, издавал за свой счет брошюры под псевдонимом Фридрих Освальд. Отслужил срочную в армии...
После службы Фридрих вернулся домой. И старший Энгельс выдвинул ультиматум: или сын поступает на службу в фирму Ermen & Engels в Манчестере и продолжает семейное дело, или лишается материальной поддержки. Тот прикинул: ремеслом журналиста не прокормиться. И поехал в Манчестер.
На фабрике он занял должность general assistant, по-нашему - помощник управляющего. Должность ответственная. Фридрих вел переписку с поставщиками и потребителями, занимался покупкой сырья, следил за техническими новинками, контролировал складское хозяйство. Скорее всего, справлялся с обязанностями грамотно, иначе производству не выжить.
Наверняка его жизнь так и пошла бы по накатанной колее, если бы не встреча с Марксом. Такие встречи называют судьбоносными.
Теория и практика
Они встретились в парижском кафе "Режанс" на Больших бульварах в августе 1844 года. С первых фраз поняли друг друга. Так бывает, еще и не заговорил с человеком, а ощущаешь: ты с ним на одной волне. Маркс и Энгельс обнаружили, что понимают друг друга с полуслова. Какую тему ни возьмут - волнующее единство взглядов, мысли обоих движутся в одном направлении.
Проговорили в кафе несколько часов. Продолжили упоительное общение на квартире, которую снимали Маркс и Женни. И разговаривали еще десять дней, которые, хочется добавить, потрясут мир. Десять! Хотел бы я в их возрасте - Марксу было 26 лет, Энгельсу 24 - заиметь такого друга. Друга на всю жизнь. Дружба Карла и Фредди продолжалась до самой смерти Маркса в 1883 году.
В кафе они замыслили совместную работу с заковыристым названием - "Святое семейство, или Критика критической критики. Против Б. Бауэра и компании". После этого Карл и Фридрих написали много работ, под которыми стоит их общая подпись, и главная среди них - "Коммунистический манифест".
Друзья так распределили темы - Маркс занимается политэкономией, философией, международной политикой, Энгельс - философией, социологией, военной аналитикой, естествознанием, языкознанием. Маркс не успел завершить главный труд жизни - "Капитал", Энгельс продолжил его работу, подготовил к печати рукописи второго и третьего томов. В какой-то степени Энгельса можно считать соавтором "Капитала".
Да никто другой и не взялся бы за эту адскую работу.
Как теоретик Энгельс сформулировал: причиной всех бед общества является частная собственность, она делит общество на классы, она причина эксплуатации. В статье "Справедливая заработная плата за справедливый рабочий день" он пишет: "...эта справедливость оказывается целиком на одной стороне - на стороне капитала. Потому похороним навеки старый лозунг и заменим его другим: средства труда, сырье, фабрики, машины - во владение рабочих!" Однако как практик он не следует своей теории.
Что ему мешало отдать рабочим свою фабрику во владение? Поверить теорию практикой? Раздать акции рабочим?
В уже упоминавшемся сериале "Карл Маркс. Молодые годы" есть любопытный эпизод, основанный на реальном событии. Деятель рабочего движения, теоретик социализма Вильгельм Вейтлинг выступает перед рабочей аудиторией где-то в Англии: "Когда владельцы фабрик, образумясь, отдадут ее рабочим, когда банкир, вняв голосу совести, отдаст награбленное тем, кого он ограбил, когда власть имущие откажутся от своих привилегий, добытых силой и обманом, нам долго пришлось бы ждать..." Слова Вейтлинга напрямую относятся и к Энгельсу, сидящему в зале. Он задумался? Сделал какие-то практические выводы? Нет! На пару с Марксом обвинил оратора в утопизме, беспочвенных фантазиях...
А ведь идея так называемого народного капитализма уже тогда висела в воздухе. И Энгельс не мог не обдумывать ее. Спустя почти сто лет американский экономист Луис Кельсо, тоже задумавшийся над несправедливостью экономического устройства общества, напишет "Капиталистический манифест": все граждане должны стать капиталистами, то есть собственниками, совладельцами капитала. Рабочие, инженеры, служащие, менеджеры участвуют в управлении предприятием, а полученную прибыль распределяют между собой. Плохо что ли? Хорошо. Кельсо пишет: "Не будь Маркс под воздействием взятого взаймы мифа, он вполне мог бы провозгласить: "Люди всех стран, соединяйтесь! Распространяйте выгоды капитализма на всё человечество!".
Но Энгельс, цепко державшийся за свою собственность, поддержал другой лозунг. "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Так что теория одно, а практика другое. И причина такого раздвоения, на мой взгляд, вполне прагматична. Собственнику-капиталисту Энгельсу нужны были средства, чтобы его друг имел возможность теоретизировать о будущем пролетариата.
Ведь Карл Маркс, яро защищавший в своих сочинениях трудящихся, сам ни одного дня не работал.
По тому, на что семья Марксов тратила деньги, можно сделать вывод: замашки у них были аристократические. Они жили в Брюсселе, но Женни заказывала в Лондоне наряды и даже визитные карточки. Маркс не представлял свою жизнь без дорогих вин и хорошей сигары. Да и квартиры они снимали не в рабочих районах, а в буржуазных кварталах. Имели прислугу. И лет сорок Марксы жили по сути за счет капиталиста Энгельса. Фридрих посылал другу деньги и делал это искренне, потому что верил: идеи гениального друга выведут человечество на светлый путь.
Это был беспримерный и непостижимый образец бескорыстной дружбы.
Основоположники и "дело Навального"
К 200-летию Маркса я готовил публикацию для "Родины" (№5, 2018, "Карл Маркс: сжечь Одессу, разрушить Севастополь..."). И прочитал массу его работ. Сделал по прочтении несколько открытий, и одно из главных: Маркс был отчаянным и принципиальным русофобом. В доказательство можно привести десятки примеров, сотни цитат. "Оплот мировой реакции", "угроза свободному человечеству", "единственная причина существования милитаризма в Европе", "последний резерв и становой хребет объединенного деспотизма в Европе" - самые мягкие марксовские формулировки при упоминаниях о России.
Сейчас, проштудировав Энгельса, я убедился: в этой теме он ничем не отличался от друга - Россию ненавидел. Не было, по мнению двух друзей, большего врага для Европы, чем Российская империя. Ни о ком не отзывались они с большей ненавистью и презрением как о русских - они не только варвары, не только "неисторические" народы, но - зловещие носители реакции в Европе, главные орудия подавления любой революции. Энгельс: "Российская империя является главным оплотом, резервной позицией и вместе с тем резервной армией европейской реакции; потому, что одно уже ее пассивное существование представляет для нас угрозу и опасность... Своим постоянным вмешательством в дела Запада эта империя задерживает и нарушает нормальный ход нашего развития..."
Не правда ли, нечто похожее мы слышим в адрес России и сегодня?
Впрочем, одно высказывание Энгельса меня рассмешило: "Россия была до сих пор огромной резервной армией европейской реакции; она действовала в качестве таковой в 1798, 1805, 1815, 1830, 1848 годах. А когда эта резервная армия будет уничтожена - вот тогда посмотрим, как обернется дело!" Обратим внимание на годы. Ну, 1830 и 1848 годы еще как-то можно связать с реакцией - тогда Россия помогла Австрии подавить бунт. Но остальные три даты! Это были войны с наполеоновской Францией - что тут реакционного? Особенно 1815 год - Ватерлоо. А в той битве, между прочим, участвовали и любимые Марксом и Энгельсом нации - англичане и немцы.
А другое высказывание - заставило свериться с последними информационными сводками по "делу Навального"!
С 1883 по 1885 год в Лондоне произошло 13 взрывов. Взрывы в редакции газеты "Таймс", два взрыва в метро, взрыв на вокзале Виктория. 30 мая 1884 года взрыв в Скотланд-Ярде. Взорвана бомба даже в парламенте. Явно дело рук террористов.
Кого обвинили в терактах? Правильно: русских.
Фридрих Энгельс разразился статьей "Императорские русские действительные тайные динамитные советники" в журнале Der Sozialdemokrat в номере от 29 января 1885 г. Он писал: "У меня нет оснований сомневаться в том, что лондонские взрывы 24 января 1885 г. дело рук России... Всем известно, что официальная Россия не отступает ни перед какими средствами, если только они ведут к цели... О том, что может сделать официальная Россия для устранения мешающих ей лиц при помощи яда, кинжала и т. п., достаточно примеров дает история Балканского полуострова за последние сто лет..."
Причину того, почему Россия пошла на такие страшные преступления в Лондоне, Энгельс видит вот в чем: "Русское правительство пускает в ход все средства, чтобы заключить с западноевропейскими государствами соглашения о выдаче русских революционеров-эмигрантов". То есть теракты - это способ надавить на английское правительство, чтобы оно выдало русских смутьянов.
Все эти пылкие обвинения рухнули, когда лондонская полиция объявила о результатах многомесячного расследования. Скотланд-Ярд не пошел на поводу у Энгельса, не потребовал от российских властей объяснений, полиция взяла верный след, арестованы настоящие устроители взрывов - ими оказались ирландские националисты. Организация "Клан-на-Гейл" пыталась терроризировать население Англии, чтобы заставить британское правительство предоставить Ирландии право на независимость.
Энгельс никак не прокомментировал результаты полицейского расследования.
Телесериал оборвали на середине...
Сценарий телесериала "Карл Маркс. Молодые годы" писал известный кинодраматург Анатолий Гребнев. Приступая к работе, он опасался вмешательства партийных органов в кинопроцесс. Но ничего подобного! Гребнев вспоминал:
"Нашего Маркса начальство отнюдь не жаловало, относясь к нему с раздражением или по крайней мере с юмором. Что поделаешь, великий основоположник давно уже был в массовом сознании фигурой анекдотической. Сам он обмолвился когда-то по поводу трагедии, которая во второй раз звучит, как фарс. Похоже, в стране уже и не осталось людей, относившихся к нему всерьез, вот разве что мы, создатели фильма, в силу возложенной на себя обязанности, да наш консультант, очаровательный человек Георгий Багатурия, ученый-марксовед".
Планировалось снять 16 серий. Сняли всего семь. Съемки прекратили как раз в момент, когда начиналось самое интересное: Маркс и Энгельс встретились, дружба их окрепла как сталь, они вместе стали писать. Как утверждает Гребнев, в последующие серии вошли бы и ситуация с рождением незаконного сына Маркса, и эпизоды, связанные с охлаждением их дружеских отношений. Учитывая равнодушие советского начальства, это вполне могло быть воплощено на экране.
Но - резко воспротивилась немецкая сторона.
Сериал был совместным производством кинематографистов СССР и ГДР. Гребнев пишет:
"Были попытки приблизиться к нашему герою, приблизить к нему аудиторию, раз и навсегда уйдя от официоза... Но тут мы нежданно-негаданно встретили противодействие со стороны наших немецких партнеров. Младший брат осторожно пенял старшему на некоторые отступления от идеологии. Не снижаем ли мы в ряде сцен святой для коммунистов образ учителя и революционера, низводя его до уровня обывательских чувств и сантиментов? Мы спорили. Сегодняшнему зрителю, с жаром доказывали мы, нет никакого дела до истин, изложенных в книге "Капитал", которую не читал ни один нормальный человек. И рассказывать надо историю жизни, а не историю идей".
Кончились творческие споры тем, что немецкие товарищи написали "телегу" в ЦК КПСС. В документе пункт за пунктом излагались грехи советской части съемочной группы. И главное обвинение - намеренное, в пользу буржуазной пропаганды, принижение образов Маркса и Энгельса. Институт марксизма-ленинизма ГДР, от имени которого и было направлено послание, предлагал подвергнуть сценарий основательной переработке, а съемки тем временем приостановить.
Съемки приостановили. Да так и не возобновили.
Маркс и Энгельс остались в истории. Маркс как великий теоретик, Энгельс - как его верный друг и соратник. Они мечтали перевернуть мир, и это им почти удалось - правда, посмертно. Но вот что касается личного следования своим благородным идеям...
Подругой Энгельса много лет была Мэри Бёрнс, прядильщица с его текстильной фабрики. Энгельс был без ума от нее, но руки так и не предложил. Разный социальный статус. А когда приезжал с Мэри в Брюссель, она не была допущена в дом Марксов: Женни считала, что ей, представительнице старинного рода фон Вестфаленов, негоже принимать беспородную пролетарку.
Фридрих смирился с этим унижением. Мэри тоже.
Она умерла рано, в 1863 году, Энгельс сообщил о безутешном горе другу: "Вчера я ее похоронил". А что Маркс? Он ограничился одним словом: "Сочувствую". И тут же: мы с Женни на мели, в долгах как в шелках, нечем платить за жилье, пришли деньжат. Энгельс был поражен: "Все мои друзья, включая знакомых из числа обывателей, явили мне доказательства большего сочувствия и дружбы, чем я мог ожидать... Ты же решил, что это подходящий момент для утверждения превосходства твоего бесстрастного образа мыслей".
Деньги тем не менее выслал.