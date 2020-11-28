Почему капиталист Фридрих Энгельс, родившийся 200 лет назад, был обречен изобличать капитализм

Меня еще в школе (а это были советские времена) ставило в тупик противоречие: Энгельс владел текстильной фабрикой, следовательно, он капиталист, а если капиталист, то безжалостно эксплуатирует пролетариев. Следовательно, что могло быть общего у Карла Маркса, вождя этих самых пролетариев, с тем, кто выжимал соки из трудящихся? А ведь они были друзьями...

Известен барельеф основоположников - Маркс, Энгельс, Ленин. Но вечно побеждающее учение называется марксизмом-ленинизмом, а энгельсизм в формулировку не включен. Да и кто бы вспомнил о скромном авторе работ по философии, истории и социологии, не возникни в его судьбе Карл Маркс?

Загадочная фигура - Фридрих Энгельс.

Л. Кузнецов. Молодой Фридрих Энгельс за работой. Фото: РИА Новости

Карл и Фредди

В 1979 году на советские телеэкраны вышел сериал "Карл Маркс. Молодые годы". В кадре человечные Маркс и Энгельс. Молодые, умные, энергичные, веселые. Разговоры ведут вполне естественные, без идеологической нагрузки. Житейские переживания, трогательные эмоции. Романтичная юношеская любовь Карла и Женни.

Маркса играет обаятельнейший Венцслав Кисёв, болгарский актер, Энгельса - Владимир Сафронов с ласковым взглядом. Оба героя безупречны. У них нет слабостей, они не допускают ошибок. Идеальные!

Брежнев, посмотрев сериал, позвонил режиссеру Льву Кулиджанову, сказал лестные слова: "Думал, будет тоска смертная, "Капитал" и прочее. А вот же, оказывается, как интересно, надо же! Примите мои поздравления!" Из чего можно понять: вожди КПСС имели о Марксе и Энгельсе такое же смутное представление, как и простые смертные. Ну а я спустя 40 лет посмотрел этот сериал ради Энгельса-капиталиста.

Не блеснет ли ответ на вопрос: как он умудрялся на своей фабрике сочетать эксплуатацию и лозунг "Пролетарии всех стран соединяйтесь!"?

Увы, об этом в фильме ни слова. Единственный эпизод, в котором представлена производственная тема - Энгельс показывает Марксу свою манчестерскую фабрику. Они в цехе. Бесконечные ряды текстильных станков, длинные приводные ремни. Маркс о чем-то расспрашивает работниц - одеты они опрятно, на вид вполне довольны жизнью. Не похоже, что их жутко эксплуатируют.

Впрочем, это уже лакировка действительности. Условия жизни пролетариата в те времена были чудовищные - об этом и сам Энгельс пишет в статье "Положение рабочего класса в Англии". Приводит ужасные факты: в Манчестере 57 процентов детей рабочих умирают, не дожив до пяти лет. Большинство трудящихся не имеют жилья: 350 тысяч рабочих Манчестера и его предместий живут в сырых, грязных бараках. Энгельс называет и причину бедствий труженика: "Если буржуазия милостиво согласилась на нем наживаться, его ждет заработная плата, которой едва хватит, чтобы удержать душу в теле".

Но ведь наверняка в таких условиях жили и трудились рабочие фабрики Энгельса!

Нет никаких свидетельств, что он как-то пытался улучшить их быт, построил, допустим, больницу или школу. Будь такое, официальные биографы непременно отплясались бы на этом факте. Но - молчание. Значит, не занимался капиталист Энгельс улучшением труда и быта рабочих. И не занимался по простой причине - жестокая конкуренция. Стоит увеличить затраты на рабочую силу, сразу упадет прибыль. И меньше будет прибавочная стоимость. И поэтому, сошлемся на Маркса, "капитал беспощаден по отношению к здоровью и жизни рабочего".

Резонно предположить: Энгельс тоже беспощаден. И какой прок был ему поднимать на войну своих могильщиков?

Мануфактура в Манчестере. 1843 год.

Отец и сын

Капиталистом Энгельс стал вынужденно, происхождение обязывало - родился в семье средней руки мануфактурного олигарха. В те времена текстильная отрасль была одной из ведущих в экономике, выгодной для собственника, прибыльной. Как пишет Энгельс, "хлопок и железо являются в наше время двумя важнейшими видами сырья. Нация, занимающая первое место в производстве хлопчатобумажных и железных изделий, стоит на первом месте в ряду промышленных наций вообще". В 19-м веке английская нация в производстве текстиля стояла на первом месте, потому фабрика Энгельса и располагалась в Манчестере.

Старшего Энгельса тоже звали Фридрих, и, естественно, он видел сына продолжателем своего дела. Он даже не позволил ему закончить гимназию, в 1838 году направил в торговую фирму набираться коммерческого опыта. Набрался Фридрих опыта или нет, источники умалчивают. Но известно, что большую часть времени он сочинял стихи, пробовал себя в музыке, увлекался конным спортом. Для восемнадцатилетнего юноши вполне достойные занятия. А потом, как это случается с отпрысками из обеспеченных семей, увлекся философией, общественными процессами, политэкономией, стал задумываться о справедливости государственного и общественного устройства. Энгельса захватил и понес философский поток. Притягивала и журналистика. Писал заметки, печатался в газетах, издавал за свой счет брошюры под псевдонимом Фридрих Освальд. Отслужил срочную в армии...

После службы Фридрих вернулся домой. И старший Энгельс выдвинул ультиматум: или сын поступает на службу в фирму Ermen & Engels в Манчестере и продолжает семейное дело, или лишается материальной поддержки. Тот прикинул: ремеслом журналиста не прокормиться. И поехал в Манчестер.

На фабрике он занял должность general assistant, по-нашему - помощник управляющего. Должность ответственная. Фридрих вел переписку с поставщиками и потребителями, занимался покупкой сырья, следил за техническими новинками, контролировал складское хозяйство. Скорее всего, справлялся с обязанностями грамотно, иначе производству не выжить.

Наверняка его жизнь так и пошла бы по накатанной колее, если бы не встреча с Марксом. Такие встречи называют судьбоносными.

Н. Жуков. Фридрих Энгельс в трущобах Манчестера в 1842 году. Фото: РИА Новости

Теория и практика

Они встретились в парижском кафе "Режанс" на Больших бульварах в августе 1844 года. С первых фраз поняли друг друга. Так бывает, еще и не заговорил с человеком, а ощущаешь: ты с ним на одной волне. Маркс и Энгельс обнаружили, что понимают друг друга с полуслова. Какую тему ни возьмут - волнующее единство взглядов, мысли обоих движутся в одном направлении.

Проговорили в кафе несколько часов. Продолжили упоительное общение на квартире, которую снимали Маркс и Женни. И разговаривали еще десять дней, которые, хочется добавить, потрясут мир. Десять! Хотел бы я в их возрасте - Марксу было 26 лет, Энгельсу 24 - заиметь такого друга. Друга на всю жизнь. Дружба Карла и Фредди продолжалась до самой смерти Маркса в 1883 году.

В кафе они замыслили совместную работу с заковыристым названием - "Святое семейство, или Критика критической критики. Против Б. Бауэра и компании". После этого Карл и Фридрих написали много работ, под которыми стоит их общая подпись, и главная среди них - "Коммунистический манифест".

Друзья так распределили темы - Маркс занимается политэкономией, философией, международной политикой, Энгельс - философией, социологией, военной аналитикой, естествознанием, языкознанием. Маркс не успел завершить главный труд жизни - "Капитал", Энгельс продолжил его работу, подготовил к печати рукописи второго и третьего томов. В какой-то степени Энгельса можно считать соавтором "Капитала".

Да никто другой и не взялся бы за эту адскую работу.

Как теоретик Энгельс сформулировал: причиной всех бед общества является частная собственность, она делит общество на классы, она причина эксплуатации. В статье "Справедливая заработная плата за справедливый рабочий день" он пишет: "...эта справедливость оказывается целиком на одной стороне - на стороне капитала. Потому похороним навеки старый лозунг и заменим его другим: средства труда, сырье, фабрики, машины - во владение рабочих!" Однако как практик он не следует своей теории.

Что ему мешало отдать рабочим свою фабрику во владение? Поверить теорию практикой? Раздать акции рабочим?

В уже упоминавшемся сериале "Карл Маркс. Молодые годы" есть любопытный эпизод, основанный на реальном событии. Деятель рабочего движения, теоретик социализма Вильгельм Вейтлинг выступает перед рабочей аудиторией где-то в Англии: "Когда владельцы фабрик, образумясь, отдадут ее рабочим, когда банкир, вняв голосу совести, отдаст награбленное тем, кого он ограбил, когда власть имущие откажутся от своих привилегий, добытых силой и обманом, нам долго пришлось бы ждать..." Слова Вейтлинга напрямую относятся и к Энгельсу, сидящему в зале. Он задумался? Сделал какие-то практические выводы? Нет! На пару с Марксом обвинил оратора в утопизме, беспочвенных фантазиях...

А ведь идея так называемого народного капитализма уже тогда висела в воздухе. И Энгельс не мог не обдумывать ее. Спустя почти сто лет американский экономист Луис Кельсо, тоже задумавшийся над несправедливостью экономического устройства общества, напишет "Капиталистический манифест": все граждане должны стать капиталистами, то есть собственниками, совладельцами капитала. Рабочие, инженеры, служащие, менеджеры участвуют в управлении предприятием, а полученную прибыль распределяют между собой. Плохо что ли? Хорошо. Кельсо пишет: "Не будь Маркс под воздействием взятого взаймы мифа, он вполне мог бы провозгласить: "Люди всех стран, соединяйтесь! Распространяйте выгоды капитализма на всё человечество!".

Но Энгельс, цепко державшийся за свою собственность, поддержал другой лозунг. "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Так что теория одно, а практика другое. И причина такого раздвоения, на мой взгляд, вполне прагматична. Собственнику-капиталисту Энгельсу нужны были средства, чтобы его друг имел возможность теоретизировать о будущем пролетариата.

Ведь Карл Маркс, яро защищавший в своих сочинениях трудящихся, сам ни одного дня не работал.

По тому, на что семья Марксов тратила деньги, можно сделать вывод: замашки у них были аристократические. Они жили в Брюсселе, но Женни заказывала в Лондоне наряды и даже визитные карточки. Маркс не представлял свою жизнь без дорогих вин и хорошей сигары. Да и квартиры они снимали не в рабочих районах, а в буржуазных кварталах. Имели прислугу. И лет сорок Марксы жили по сути за счет капиталиста Энгельса. Фридрих посылал другу деньги и делал это искренне, потому что верил: идеи гениального друга выведут человечество на светлый путь.

Это был беспримерный и непостижимый образец бескорыстной дружбы.

Друзья. Кадр из фильма "Карл Маркс. Молодые годы". Фото: РИА Новости

Основоположники и "дело Навального"

К 200-летию Маркса я готовил публикацию для "Родины" (№5, 2018, "Карл Маркс: сжечь Одессу, разрушить Севастополь..."). И прочитал массу его работ. Сделал по прочтении несколько открытий, и одно из главных: Маркс был отчаянным и принципиальным русофобом. В доказательство можно привести десятки примеров, сотни цитат. "Оплот мировой реакции", "угроза свободному человечеству", "единственная причина существования милитаризма в Европе", "последний резерв и становой хребет объединенного деспотизма в Европе" - самые мягкие марксовские формулировки при упоминаниях о России.

Сейчас, проштудировав Энгельса, я убедился: в этой теме он ничем не отличался от друга - Россию ненавидел. Не было, по мнению двух друзей, большего врага для Европы, чем Российская империя. Ни о ком не отзывались они с большей ненавистью и презрением как о русских - они не только варвары, не только "неисторические" народы, но - зловещие носители реакции в Европе, главные орудия подавления любой революции. Энгельс: "Российская империя является главным оплотом, резервной позицией и вместе с тем резервной армией европейской реакции; потому, что одно уже ее пассивное существование представляет для нас угрозу и опасность... Своим постоянным вмешательством в дела Запада эта империя задерживает и нарушает нормальный ход нашего развития..."

Не правда ли, нечто похожее мы слышим в адрес России и сегодня?

Впрочем, одно высказывание Энгельса меня рассмешило: "Россия была до сих пор огромной резервной армией европейской реакции; она действовала в качестве таковой в 1798, 1805, 1815, 1830, 1848 годах. А когда эта резервная армия будет уничтожена - вот тогда посмотрим, как обернется дело!" Обратим внимание на годы. Ну, 1830 и 1848 годы еще как-то можно связать с реакцией - тогда Россия помогла Австрии подавить бунт. Но остальные три даты! Это были войны с наполеоновской Францией - что тут реакционного? Особенно 1815 год - Ватерлоо. А в той битве, между прочим, участвовали и любимые Марксом и Энгельсом нации - англичане и немцы.

А другое высказывание - заставило свериться с последними информационными сводками по "делу Навального"!

Взрыв в Скотланд-Ярде. 30 мая 1884 года.

С 1883 по 1885 год в Лондоне произошло 13 взрывов. Взрывы в редакции газеты "Таймс", два взрыва в метро, взрыв на вокзале Виктория. 30 мая 1884 года взрыв в Скотланд-Ярде. Взорвана бомба даже в парламенте. Явно дело рук террористов.

Кого обвинили в терактах? Правильно: русских.

Фридрих Энгельс разразился статьей "Императорские русские действительные тайные динамитные советники" в журнале Der Sozialdemokrat в номере от 29 января 1885 г. Он писал: "У меня нет оснований сомневаться в том, что лондонские взрывы 24 января 1885 г. дело рук России... Всем известно, что официальная Россия не отступает ни перед какими средствами, если только они ведут к цели... О том, что может сделать официальная Россия для устранения мешающих ей лиц при помощи яда, кинжала и т. п., достаточно примеров дает история Балканского полуострова за последние сто лет..."

Логотип журнала Der Sozialdemokrat, опубликовавшего антироссийскую статью Энгельса.

Причину того, почему Россия пошла на такие страшные преступления в Лондоне, Энгельс видит вот в чем: "Русское правительство пускает в ход все средства, чтобы заключить с западноевропейскими государствами соглашения о выдаче русских революционеров-эмигрантов". То есть теракты - это способ надавить на английское правительство, чтобы оно выдало русских смутьянов.

Все эти пылкие обвинения рухнули, когда лондонская полиция объявила о результатах многомесячного расследования. Скотланд-Ярд не пошел на поводу у Энгельса, не потребовал от российских властей объяснений, полиция взяла верный след, арестованы настоящие устроители взрывов - ими оказались ирландские националисты. Организация "Клан-на-Гейл" пыталась терроризировать население Англии, чтобы заставить британское правительство предоставить Ирландии право на независимость.

Энгельс никак не прокомментировал результаты полицейского расследования.

СТОП-КАДР

На съемках сериала "Карл Маркс. Молодые годы" Фото: РИА Новости





Телесериал оборвали на середине...

Сценарий телесериала "Карл Маркс. Молодые годы" писал известный кинодраматург Анатолий Гребнев. Приступая к работе, он опасался вмешательства партийных органов в кинопроцесс. Но ничего подобного! Гребнев вспоминал:

"Нашего Маркса начальство отнюдь не жаловало, относясь к нему с раздражением или по крайней мере с юмором. Что поделаешь, великий основоположник давно уже был в массовом сознании фигурой анекдотической. Сам он обмолвился когда-то по поводу трагедии, которая во второй раз звучит, как фарс. Похоже, в стране уже и не осталось людей, относившихся к нему всерьез, вот разве что мы, создатели фильма, в силу возложенной на себя обязанности, да наш консультант, очаровательный человек Георгий Багатурия, ученый-марксовед".

Планировалось снять 16 серий. Сняли всего семь. Съемки прекратили как раз в момент, когда начиналось самое интересное: Маркс и Энгельс встретились, дружба их окрепла как сталь, они вместе стали писать. Как утверждает Гребнев, в последующие серии вошли бы и ситуация с рождением незаконного сына Маркса, и эпизоды, связанные с охлаждением их дружеских отношений. Учитывая равнодушие советского начальства, это вполне могло быть воплощено на экране.

Но - резко воспротивилась немецкая сторона.

Сериал был совместным производством кинематографистов СССР и ГДР. Гребнев пишет:

"Были попытки приблизиться к нашему герою, приблизить к нему аудиторию, раз и навсегда уйдя от официоза... Но тут мы нежданно-негаданно встретили противодействие со стороны наших немецких партнеров. Младший брат осторожно пенял старшему на некоторые отступления от идеологии. Не снижаем ли мы в ряде сцен святой для коммунистов образ учителя и революционера, низводя его до уровня обывательских чувств и сантиментов? Мы спорили. Сегодняшнему зрителю, с жаром доказывали мы, нет никакого дела до истин, изложенных в книге "Капитал", которую не читал ни один нормальный человек. И рассказывать надо историю жизни, а не историю идей".

Кончились творческие споры тем, что немецкие товарищи написали "телегу" в ЦК КПСС. В документе пункт за пунктом излагались грехи советской части съемочной группы. И главное обвинение - намеренное, в пользу буржуазной пропаганды, принижение образов Маркса и Энгельса. Институт марксизма-ленинизма ГДР, от имени которого и было направлено послание, предлагал подвергнуть сценарий основательной переработке, а съемки тем временем приостановить.

Съемки приостановили. Да так и не возобновили.

Маркс и Энгельс остались в истории. Маркс как великий теоретик, Энгельс - как его верный друг и соратник. Они мечтали перевернуть мир, и это им почти удалось - правда, посмертно. Но вот что касается личного следования своим благородным идеям...

Мери Бёрнс.

Подругой Энгельса много лет была Мэри Бёрнс, прядильщица с его текстильной фабрики. Энгельс был без ума от нее, но руки так и не предложил. Разный социальный статус. А когда приезжал с Мэри в Брюссель, она не была допущена в дом Марксов: Женни считала, что ей, представительнице старинного рода фон Вестфаленов, негоже принимать беспородную пролетарку.

Фридрих смирился с этим унижением. Мэри тоже.

Она умерла рано, в 1863 году, Энгельс сообщил о безутешном горе другу: "Вчера я ее похоронил". А что Маркс? Он ограничился одним словом: "Сочувствую". И тут же: мы с Женни на мели, в долгах как в шелках, нечем платить за жилье, пришли деньжат. Энгельс был поражен: "Все мои друзья, включая знакомых из числа обывателей, явили мне доказательства большего сочувствия и дружбы, чем я мог ожидать... Ты же решил, что это подходящий момент для утверждения превосходства твоего бесстрастного образа мыслей".

Деньги тем не менее выслал.