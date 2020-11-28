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28.11.2020 20:55
Рубрика: Спорт

"Ахмат" и "Локомотив" сыграли вничью в матче чемпионата России

Текст: Александр Ершов
Фото: fclm.ru Фото: fclm.ru
Фото: fclm.ru

В матче 16-го тура чемпионата страны по футболу "Ахмат" на своем поле сыграл вничью с московским"Локомотивом" - 0:0. Обе команды набрали по 25 очков и делят шестое-седьмое место в российской Премьер-лиге.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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"Локо" после, без сомнения, героической по нынешним еврокубковым временам для отечественных команд ничьи с "Атлетико" в Лиге чемпионов вернулся домой из Мадрида только в четверг вечером. Немного передохнув, железнодорожники прилетели в Грозный в субботу днем, буквально за несколько часов до игры.

Набравший же ход "Ахмат", выдавший уже серию без поражений в количестве четырех поединков, спокойно готовился к этому важному противостоянию (у соперников по 24 очка - они делят в РПЛ шестое-восьмое места вместе с "Сочи") в Грозном.

При этом наставник хозяев Андрей Талалев, кроме травмированного Роши, мог выпустить на поле практически основной состав. А вот его коллега Марко Николич лишился сразу своих трех ключевых футболистов: из-за перебора "горчичников" встречу пропускали голкипер сборной России Гилерме и хорватский центральный защитник Чорлука, а ключевой игрок атаки Антон Миранчук остался в Москве по причине простуды.

Однако первыми ошиблись на 12-й минуте центральные оборонцы хозяев, позволившие Эдеру свободно пробить головой после подачи углового. "Ахмат" выручил Гудиев, вытащивший мяч из правого от себя верхнего угла.

Грозненцы ответили двум резкими выпадами с участием Бериши, однако никто из игроков хозяев нанести удар по воротам по метавшемуся в пределах штрафной мячу не сумел.

"Ахмат", как и в последних матчах, постоянно прибегал к очень высокому и плотному прессингу, но прошедшие через куда более суровые подобные испытания в двух дуэлях с "Атлетико" железнодорожники серьезных помарок не совершали. В свою очередь, "Локо", старавшийся использовать по максимуму любой стандарт, очередной угловой, на 38-й минуте снова едва не забил пр розыгрыше углового, когда хлесткий выстрел Куликова с правого угла штрафной угодил в дальнюю штангу.

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После перерыва в чрезвычайно плотной и вязкой борьбе, развернувшейся на всех участках газона, первый голевой момент случился лишь на 68-й минуте. Однако Бериша из центра штрафной пробил прямо в голкипера железнодорожников Коченкова.

А на 75-й минуте наставник гостей сделал сразу три замены, выпустив Зе Луиша, Игнатьева и Жемалетдинова, - в принципе, футболистов стартового состава. Что явно означало желание "Локомотива" все-таки играть на победу. Однако пока гости перестраивались, все тот же Бериша дважды опасно бил по воротам, заставляя Коченкова спасать свою команду. 

И все-таки соперники разошлись миром, сделав дружный шаг вперед по турнирной таблице: у "Ахмата" и "Локомотива" стало по 25 очков, и команды теперь делят шестое-седьмое места в первенстве. 

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