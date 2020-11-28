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28.11.2020 16:39
Рубрика: Происшествия

Магазин электроники на юго-востоке Москвы опечатан из-за сотрудников с COVID-19

Текст: Ирина Огилько

Роспотребнадзор опечатал магазин электроники "М.Видео" на Рязанском проспекте на востоке Москвы. По данным ведомства здесь были выявлены факты заболевания сотрудников коронавирусом.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Как сообщает Роспотребнадзор, в магазине не соблюдалось социальное дистанцирование, не велось полноценное обеззараживание воздуха, не контролировалось соблюдение масочно-перчаточного режима, не были созданы условия для дезинфекции рук сотрудников и посетителей. Несмотря на регистрацию в магазине трех случаев новой коронавирусной инфекции среди работников, администрация не приняла мер по временному закрытию магазина и не перешла на удаленный режим работы.

Сейчас помещение магазина опечатано, материалы дела будут направлены в суд для принятия решения о приостановлении деятельности торговой очки на срок до 90 суток.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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