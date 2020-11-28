Во Владимирской области три человек погибли при пожаре

Пожар в многоквартирном жилом доме в деревне Кутуково Суздальского района унес жизни троих мужчин. Еще двух человек из горящей квартиры удалось спасти.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по Владимирской области, сигнал о возгорании поступил около часа ночи 28 ноября.

"В результате неосторожного обращения с огнем произошло загорание имущества и внутренней отделки квартиры. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли на место и ликвидировали горение на площади 10 квадратных метров. Спасено два человека из окна второго этажа", - отметили в МЧС.

В квартире обнаружены тела мужчин 1969, 1952 и 1977 года рождения.