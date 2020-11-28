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Рубрика: Происшествия

В Новосибирске один человек погиб при пожаре в частной гостинице

Утром в субботу в частной гостинице в Новосибирске произошел пожар. В результате ЧП погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

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По данным ведомства, огонь вспыхнул в 08:13 по местному времени (04:13 по мск) в здании на улице Мира. Загорелась двухэтажная частная гостиница с сауной, расположенной в подвале. Прибывшие на место ЧП пожарные зафиксировали плотное задымление. Очаг находился в подвале, пожар потушили на площади 20 квадратных метров.

На момент возгорания в доме находились 11 человек. Шестеро из них сумели эвакуироваться самостоятельно, еще четверо были спасены пожарными при помощи лестницы. Одна женщина погибла.

Как уточнила представитель СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова, в здании отдыхали две разные компании, расположенные на отдельных этажах. Одна из девушек со второго этажа, увидев задымление, попыталась помочь отдыхающим с первого. В результате девушка погибла, задохнувшись в дыму.

Сейчас на месте ЧП работают следователи и дознаватели МЧС. Выясняются причины возгорания.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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