В Петрозаводске мужчины украли крышку от люка и провалились в него

Курьезный случай произошел в Петрозаводске. Трое молодых людей на автомобиле украли крышку от канализационного люка. А потом сами же в него и провалились.

Данное ЧП зафиксировали камеры наружного наблюдения. На видео можно понаблюдать, как молодые люди грузят люк в багажник, садятся в автомобиль и попадают колесом в открытый люк.

Выбраться самостоятельно из него они не сумели, как не толкали машину. Были вынуждены обратиться за помощью. Из люка их вытащил другой автомобиль.

Теперь этим происшествием интересуются правоохранительные органы.