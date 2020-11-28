В Сыктывкаре на общероссийские лыжные гонки выйдут 370 спортсменов

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам "Сыктывкарская лыжня" стартовали в субботу на республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Выльгорте. Они входят в календари Федерации лыжных гонок России и Международной федерации лыжных гонок. Статус последней дает право начислять спортсменам рейтинговые очки.

В нынешнем сезоне гонка собрала 370 лыжников из 34 регионов страны, в том числе бегут и спортсмены из Беларуси. Самая же многочисленная команда у хозяев - 39 лыжников, потом Санкт-Петербург - 27, Свердловская область - 25 и Москва - 24 человека, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Республики Коми.

Сегодня на старт вышли 123 женщины и 206 мужчин, как перспективных лыжников, так уже и именитых. Женская дистанция равнялась десяти километрам, мужская - 15. У представительниц прекрасного пола золотую медаль завоевала Арина Былинко из Рязанской области, у мужчин - Никита Родионов из Нижегородской области.

В воскресенье соревнования продолжатся. Спортсмены выйдут на гонку классическим стилем.