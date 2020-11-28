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28.11.2020 21:46
Рубрика: Спорт

В "Зените" рассказали о травме Дзюбы

Текст: Максим Домчев

"Зенит" рассказал о состоянии Артема Дзюбы, получившего повреждение в матче против тульского "Арсенала".

Фото: fclm.ru
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В субботу "Зенит" в матче 16-го тура РПЛ в Туле встречался с местным "Арсеналом". В самом конце матча выведший клуб из Санкт-Петербурга с капитанской повязкой Дзюба был заменен. Уходя с поля, нападающий морщился от боли и держался за пах.

Позже стало известно о том, что Дзюбу ожидает медицинское обследование.

"В матче с "Арсеналом" Артем Дзюба получил небольшое мышечное повреждение. Надеемся, характер травмы несерьезный. В ближайшее время он пройдет медобследование, по итогам которого будет принято решение о его участии в следующем матче", - сообщили в пресс-службе "Зенита" Sport24.

От результатов обследования будет зависеть, сможет ли Дзюба помочь команде в ключевом матче Лиги чемпионов против "Брюгге", который состоится на следующей неделе.

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