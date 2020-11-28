Женщина пыталась устроить поджог рядом с детским клубом в Петербурге

В Петербурге полицейские задержали женщину, которая пыталась поджечь банку с неизвестным веществом рядом с детским клубом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, инцидент произошел накануне вечером в Красногвардейском районе города. 40-летняя женщина подошла к развлекательному учреждению, где также находится детский клуб "Кедр", с банкой в руках. Она попыталась поджечь неустановленное содержимое банки, однако испугалась и бросила ее в урну. В то же время источник РИА Новости сообщает, что в банке находился порох.

Как уточнили в МВД по Северной столице, она была задержана в тот же день. В результате инцидента никто не пострадал, банка с веществом отправлена на экспертизу. В отношении задержанной составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Полиция проводит проверку.