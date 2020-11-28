Хет-трик Полоза помог "Ростову" разгромить "Динамо" в матче РПЛ

"Ростов" в матче 16-го тура РПЛ разгромил дома московское "Динамо" - 4:1. Хет-трик на счету Дмитрия Полоза.

После прихода Сандро Шварца на пост главного тренера "Динамо" бело-голубые до поездки в Ростов-на-Дону не познали горечи поражения, подарив болельщикам надежду на борьбу за место в тройке. "Ростов" же в последнее время заметно лихорадит. Команда Валерия Карпина чередует победы и поражения.

Так что и для донского клуба встреча с "Динамо" имела важное значение. И команда доказала, что ее рано списывать со счетов. На 35-й минуте Дмитрий Полоз открыл счет в матче, реализовав пенальти.

Во второй половине встречи в ворота гостей был назначен еще один 11-метровый удар. Его снова вызвался бить Полоз и во второй раз за матч сумел переиграть голкипера гостей Антона Шунина. Позже он оформил хет-трик, а на 85-й минуте Хорен Байрамян в четвертый раз за матч огорчил Шунина. Лишь в компенсированное время Никола Моро реализовал пенальти и установил окончательный результат встречи - 4:1. Это поражение стало первым под руководством Сандро Шварца.

"Ростов" набрал 29 очков и поднялся на 3-е место в таблице РПЛ, опередив "Спартак" и "Динамо".