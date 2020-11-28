На Урале проверят применение силы инспекторами ДПС при задержании

Инспекторы ДПС применили силу при задержании женщины-водителя, которая пыталась скрыться от полицейских в Екатеринбурге. Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полиции предстоит оценить объективность действий инспекторов.

По его словам, машиной управляла женщина 1997 года рождения, не имевшая водительского удостоверения. Пытаясь скрыться от полицейских, она создала реальную угрозу жизни и здоровья другим участникам дорожного движения.

- Автомобилистка вела себя неадекватно, оказала сопротивление стражам порядка. В связи с чем им пришлось применить физическую силу, - отметил Горелых.

На женщину составлены несколько протоколов по ряду административных нарушений. По итогам разбирательства будет дана оценка, в том числе объективности принятых инспекторами ДПС мер при пресечении ими нарушений ПДД.