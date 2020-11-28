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28.11.2020 16:28
Рубрика: Происшествия

Замглавы Новоуральска найден мертвым

Текст: Юлия Резникова
Фото: ngo44.ru Фото: ngo44.ru
Фото: ngo44.ru

Заместитель главы города Новоуральска Михаил Черницкий найден мертвым. Помощник руководителя регионального управления СК РФ Максим Чалков сообщил РИА Новости, что возбуждёно уголовное дело.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Дело завели по статье о "причинении смерти по неосторожности". Как уточняет ТАСС, со ссылкой на следователей, трагедия произошла на территории Алапаевского района.

По предварительным данным, чиновник погиб от огнестрельного ранения. Подробности инцидента не сообщаются. Известно, что следователи изъяли оружие, из которого произвели выстрел. Ведутся допросы, назначены экспертизы.

Новоуральск - закрытый город на территории Свердловской области. На его территории находится Уральский электрохимический комбинат.

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