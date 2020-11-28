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28.11.2020 12:55
Рубрика: В мире

Словакия начнет требовать тест на коронавирус от всех въезжающих

Текст: Александр Саможнев

Словакия ужесточает правила въезда в связи с ростом новых случаев инфицирования коронавирусом. Начиная с 7 декабря, все въезжающие должны представить отрицательный тест на коронавирус. В противном случае, придется пройти двухнедельный карантин, сообщает телеканал ORF.

Фото: AP Photo/Ronald Zak
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Словацкая сторона объяснила этот шаг тем, что в соседних странах показатели заражения выше. По словам министра здравоохранения Марека Крейчи, фактически постановление действует с 16 ноября, однако до сих пор из него были исключены лица, приезжающие на работу и учащиеся, на долю которых приходится значительная часть ежедневных пересечений границы.

Министр объявил, что в качестве уступки для этих групп будет достаточно быстрого теста на антиген сроком до двух недель, в то время как большинству других путешественников нужен тест на ПЦР (тест на коронавирус) сроком не более 72 часов.

С 31 октября Словакия провела массовые тесты на коронавирус почти для всего населения в несколько выходных дней.

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