СМИ: Дэвид Линч снимет сериал для Netflix

Под занавес чудовищный 2020 год внезапно приносит благую весть - Дэвид Линч поработает для Netflix. И масштабно.

Как передает Independent, речь идет о проекте с рабочим названием "Глициния" (Wisteria), на котором демиург "Твин Пикс" выступит режиссером и сценаристом.

Старт съемок запланирован на май 2021 года.

Партнером дедушки выступит Сабрина Сазерленд, сотрудничающая с ним со времен "Внутренней империи" и бывшая, в частности, исполнительным продюсером "третьего сезона" "Твин Пикс".

Никаких намеков на сюжет нет.

Информация - инсайдерская, ни стриминг, ни сам режиссер ее официально не подтвердили.

Напомним: ранее на Netflix вышла короткометражка Линча "Что сделал Джек?"