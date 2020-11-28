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СМИ: Дэвид Линч снимет сериал для Netflix

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    28.11.2020, 14:07
Текст:   Олег Усков

Под занавес чудовищный 2020 год внезапно приносит благую весть - Дэвид Линч поработает для Netflix. И масштабно.

Как передает Independent, речь идет о проекте с рабочим названием "Глициния" (Wisteria), на котором демиург "Твин Пикс" выступит режиссером и сценаристом.

Старт съемок запланирован на май 2021 года.

Партнером дедушки выступит Сабрина Сазерленд, сотрудничающая с ним со времен "Внутренней империи" и бывшая, в частности, исполнительным продюсером "третьего сезона" "Твин Пикс".

Никаких намеков на сюжет нет.

Информация - инсайдерская, ни стриминг, ни сам режиссер ее официально не подтвердили.

Напомним: ранее на Netflix вышла короткометражка Линча "Что сделал Джек?"

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