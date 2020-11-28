Творят чудеса: в 1581 году стрельцы и иноки защитили Печерский монастырь

28 ноября 1581 года войско польского короля Стефана Батория отступило от Печерского монастыря. Интервенты считали, что обитель заколдована, и отмечали, что монахи творят чудеса храбрости.

К этому времени Россия уже 24 года вела изнурительную войну с пятью противниками: Ливонским орденом, Польшей, Швецией, Данией и Крымским ханством.

В августе 1580 года польский король Стефан Баторий с армией, насчитывающей по разным оценкам от 50 до 100 тысяч человек, двинулся на Псков. Под его знаменами шла военная элита Европы - польские крылатые гусары, венгерская конница, вооруженная мушкетами немецкая и датская пехота, литовские полки. Разжиться трофеями прибыли отряды наемников из Чехии, Франции и Молдавии.

Однако стрельцы и горожане Пскова под командованием воевод Василия и Ивана Шуйских сорвали планы интервентов. Гарнизон и жители города-крепости отразили два штурма и выдержали жестокую осаду. В первых рядах защитников с иконами шли монахи Арсений - келарь Печерского монастыря, Иона Наумов - казначей Снетогорского монастыря, и игумен Мартирий. В миру они были детьми боярскими и храбро рубились с поляками.

Немалую помощь в защите Пскова оказал расположенный в 50 километрах от города Печерский монастырь. Стрельцы под началом полковника Нечаева перехватывали отряды фуражиров врага, обозы с оружием, порохом и провиантом. И тогда Стефан Баторий поручил командиру немецкой пехоты Георгу Фаренсбеку и венгерской кавалерии Борнемиссу захватить обитель. Для штурма мощных укреплений монастыря выделялись тяжелые осадные орудия.

Им противостояли 200 стрельцов и монахи. Стрелецкий голова Нечаев решил оборонять Печерский монастырь "до последней крайности". Благо обитель окружали башни и стены высотой 11 и толщиной 4 метра.

Осада началась 29 октября. Немцы по правилам военного искусства повели траншеи, соорудили "брешь батарею" и, разрушив часть стены у Благовещенского храма, пятого ноября бросились на штурм. Их встретили залпами в упор из пищалей. Пока стрельцы вели огонь, стоявшие позади монахи заряжали оружие и передавали его в передние ряды. Тем не менее дело дошло до рукопашной схватки, и тогда иноки принесли к пролому главную монастырскую святыню - древнюю икону Успения Божией Матери. Она вдохновила защитников. Битва продолжалась до глубокой ночи, и приступ был отражен.

Подошедшие венгры расширили пролом в разрушенной крепостной стене. Однако осаждающим недоставало единства действий и, когда немцы пошли второй раз на штурм, венгры оставались зрителями. Когда немецкая атака захлебнулась, на приступ пошли венгры и потерпели полную неудачу.

Секретарь походной канцелярии Батория ксендз Станислав Пиотровский записал в своем дневнике: "Немцам не везет в Печорах, были два штурма и оба несчастны. Пробьют пролом в стене, пойдут на приступ, а там дальше ни с места. Это удивляет всех, одни говорят, что место заколдовано, другие - что место свято, но во всяком случае подвиги монахов достойны удивления". Другой очевидец писал: "Тамошние монахи творят чудеса храбрости и сильно бьют немцев".

Не сумев штурмом взять монастырь и узнав о подходе русских войск и касимовских татар, датчанин Георг Фаренсбек, снял осаду и отступил к Пскову. 15 января 1582 года в деревне Киверова Гора (южнее Пскова) между Россией и Речью Посполитой подписан Ям-Запольский мирный договор - перемирие сроком на десять лет.