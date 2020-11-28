У "Алиты" Кэмерона и Родригеса может появиться сериал-приквел

Прошлогодний продюсерский проект Джеймса Кэмерона "Алита: Боевой ангел" собрал в прокате почти 405 миллионов долларов (при бюджете в 170) и теперь может расшириться и на малые экраны.

Как передает Small Screen, Disney уже разрабатывает сериал-приквел "Алиты" для своего стриминга Disney+. Тем компенсируя упорное нежелание снимать сиквел ленты.

Информация исходит от нескольких инсайдеров, "имеющих отношение к Disney", и в самой компании официально не подтверждена.

Также неясно, вернутся ли в проект Роберт Родригес, выступивший на картине постановщиком, и Кэмерон.

В основе фильма Родригеса - антиутопическая манга Юкито Кисиро GUNNM про девочку-киборга. В 2003-м по манге вышло душераздирающее аниме.