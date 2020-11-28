Умер музыкант группы "Дюна" Андрей Апухтин

В возрасте 58 лет 27 ноября скончался клавишник группы "Дюна" Андрей "Толстый" Апухтин.

О смерти музыканта сообщила в Instagram супруга фонтмена коллектива Виктора Рыбина Наталья Сенчукова, не раскрыв причину. Отметив лишь, что это не коронавирусная инфекция.

"В группе "Дюна" невосполнимая утрата. Сегодня ушел из жизни замечательный человек и музыкант Андрей Апухтин. Слов нет...", - написала певица.

В комментариях - соболезнования.

"Дюна" образовалась в 1987 году, первый альбом выпустив в 90-м. Апухтин состоял в группе с 1991-го.