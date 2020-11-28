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28.11.2020 21:08
Рубрика: В мире

В ходе протестной акции в Париже произошли столкновения с полицией

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
На площади Бастилия и вокруг нее полицейские применили слезоточивый газ против радикально настроенных парней в черном, которые присоединились к многочисленным участникам акции "Марш свободы".
Фото: Reuters
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Радикалы бросали в стражей порядка файеры, бутылки. Им удалось поджечь несколько машин, разгромить ресторан, а также устроить пожар в отделении Банка Франции, что находится на площади. Полицией были произведены аресты.

Инициаторами марша, который стартовал во второй половине дня с площади Республики, выступили несколько оппозиционных партий, в том числе социалисты, правозащитники, представители левых и журналистских профсоюзов.

Они протестуют против обсуждаемого в парламенте закона "О глобальной безопасности" и особенно против статьи 24. В ней речь идет о фото- и видеосъемке правоохранителей в ходе выполнения ими служебных обязанностей. Законом предусмотрено наказание в виде года тюремного заключения и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейских и жандармов "с очевидной целью нанести вред физического или психологического свойства".

По мнению противников этого закона после вступления его в силу журналисты, как профессиональные, так и самостийные не смогут свободно снимать силовиков на митингах и манифестациях. Французские власти, тем не менее, утверждают, что такие съемки будут возможны, а вот их использование в корыстных целях станет преследоваться по закону.

Всю прошедшую неделю вокруг спорной статьи 24 в стране шли напряженные дискуссии. Накануне сегодняшней акции градус противостояния возрос из-за инцидента, что произошел в XVII-м округе французской столицы.

В Нанте полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Дело в том, что четверо полицейских задержали 40-летнего музыкального продюсера Мишеля Зеклера, который вышел на улицу без защитной маски, что обязательно для всех по правилам действующего в стране антиковидного карантина. Однако темнокожий продюсер успел забежать в подъезд дома, где находится его студия. Полицейские стали преследовать его, и в ходе задержания нанесли Зеклеру побои. Все это было запечатлено камерой видеонаблюдения. Кадры попали в соцсети, и разразился громкий скандал.

Уже вечером в районе 19:00 (21:00 мск) с тем, чтобы разогнать оставшихся на площади Бастилия манифестантов, полиция прибегла к водометам.

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