В Нанте полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Полиция применила слезоточивый газ при разгоне в Нанте демонстрантов, выступивших против нового закона о безопасности. В мероприятии приняли участие более трех тысяч человек, сообщает телеканал France24.

Во вторник Национальное собрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", предусматривающий наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

Против этого выступают журналистские профсоюзы и оппозиция. Они опасаются, что граждане не смогут свободно фиксировать работу правоохранителей во время манифестаций. В правительстве заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку.

В субботу запланированы многочисленные митинги против предложенного закона, который, по словам критиков, подорвет способность средств массовой информации внимательно следить за поведением полиции. При этом страну сотрясают кадры, на которых видно, как полицейские избивают и оскорбляют чернокожего мужчину.

Глава МВД заявил, что факту избиения музыкального продюсера ведется расследование.

Он пообещал уволить полицейских, если будет доказана их вина. По данным телеканала LCI, стражей порядка отстранили в качестве меры предосторожности.