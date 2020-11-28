Новости

В Нанте полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов 14:32
Умер музыкант группы "Дюна" Андрей Апухтин 14:07
СМИ: Дэвид Линч снимет сериал для Netflix 14:07
У тренера сборной России по биатлону выявили коронавирус 13:49
Прокуроры проводят проверку после задымления в подмосковном доме престарелых 13:36
Арнольд Шварценеггер может вернуться в продолжении "Хищника" 13:36
Дзюбе вернули капитанскую повязку в "Зените" 13:33
У "Алиты" Кэмерона и Родригеса может появиться сериал-приквел 13:12
Словакия начнет требовать тест на коронавирус от всех въезжающих 12:55
Болгария отказалась следовать призыву Меркель закрыть зимние курорты 12:14
Роскомнадзор призвал компании переходить на отечественные площадки 12:04
Глава Счетной палаты высказал прогноз по ситуации в экономике России 12:00
В Москве зарегистрировано 7320 новых случаев COVID-19 11:01
В Новосибирске один человек погиб при пожаре в частной гостинице 10:51
Мишустин упростил правила оформления инвалидности 10:39
В Великобритании первыми начнут прививать от COVID-19 людей с избыточным весом 09:25
Оперштаб: Еще 6633 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:13
В Москве отремонтируют Сколковский путепровод 09:09
Врач назвал отличия симптомов рака легких и COVID-19 09:07
Врач дала советы, когда и чем сбивать температуру при коронавирусе 09:00
В РФ выписано более 1,1 млн штрафов за нарушение режима по COVID-19 08:20
"РГ" покажет закрытие фестиваля документального кино "Россия" онлайн 08:06
Иммунолог посоветовал переболевшим коронавирусом йоговское дыхание 07:33
В России предложили развернуть наблюдающую за всей Землей орбитальную станцию 06:48
Минфин Украины сообщил об отказе МВФ выделить экстренную финансовую помощь 06:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Сдачу теоретической части экзамена на права станут фиксировать на видео
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
Что изменится в декабре. Пора менять права и паспорта
28.11.2020 14:32
Рубрика: В мире

В Нанте полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Текст: Александр Саможнев

Полиция применила слезоточивый газ при разгоне в Нанте демонстрантов, выступивших против нового закона о безопасности. В мероприятии приняли участие более трех тысяч человек, сообщает телеканал France24.

Фото: EPA
Во Франции жестко наказали сотрудников компании за расизм

Во вторник Национальное собрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности", предусматривающий наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

Против этого выступают журналистские профсоюзы и оппозиция. Они опасаются, что граждане не смогут свободно фиксировать работу правоохранителей во время манифестаций. В правительстве заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку.

В субботу запланированы многочисленные митинги против предложенного закона, который, по словам критиков, подорвет способность средств массовой информации внимательно следить за поведением полиции. При этом страну сотрясают кадры, на которых видно, как полицейские избивают и оскорбляют чернокожего мужчину.

Глава МВД заявил, что факту избиения музыкального продюсера ведется расследование.

Он пообещал уволить полицейских, если будет доказана их вина. По данным телеканала LCI, стражей порядка отстранили в качестве меры предосторожности.

В мире Европа Франция

Главное сегодня

Роскомнадзор призвал компании переходить на отечественные площадки
Переговоры по Brexit начинаются на фоне серьезных разногласий сторон
Иран обратился в Совбез ООН в связи с убийством ученого-ядерщика
На острове Русском электричество восстановят за выходные
Минфин Украины сообщил об отказе МВФ выделить экстренную финансовую помощь
В Швеции вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения
British Airways выставила на продажу изделия для пассажиров первого класса