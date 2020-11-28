В России предложили развернуть наблюдающую за всей Землей орбитальную станцию

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" предложила развернуть новую российскую орбитальную станцию на такой орбите, которая позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материалы РКК, переданные в Совет РАН по космосу. Для новой высокоширотной станции предлагаются два вида наклонения - 72 и 98 градусов. Наклонение в 72 градуса даст возможность обзора поверхности Земли до широты около 80 градусов, включая Северный морской путь. При 98 градусах возможен полный обзор планеты.

Напомним, в мае глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил мнение, что Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции. Пока не ясно, какой она будет, международной или национальной, посещаемой или обитаемой, но техническая подготовка должна начаться уже сейчас. По словам Рогозина, работа над этим проектом - задача входящей в "Роскосмос" РКК "Энергия".