В Великобритании первыми начнут прививать от COVID-19 людей с избыточным весом

Британцы, имеющие избыточный вес, будут вакцинированы от COVID-19 раньше, чем остальные граждане трудоспособного возраста (до 60 лет). Об этом пишет местная газета The Sun.

Официальные рекомендации зафиксировали, что взрослые из группы риска должны иметь приоритет по сравнению со здоровыми людьми. "В эту группу входят молодые британцы, страдающие болезненным ожирением и диабетом 1 типа, а также диабетики 2 типа, большинство из которых имеют избыточный вес", - уточняет издание.

Новые рекомендации обнародованы всего через несколько дней после того, как было объявлено, что "крупнейшая кампания вакцинации в истории" начнется с медицинских работников.

Издание также отмечает, что общий приоритет, тем не менее, будет отдан жильцам домов престарелых, которые подвергаются наибольшему риску смерти от COVID-19.