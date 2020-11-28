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28.11.2020 00:10
Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил о резкой смене погоды

Текст: Ольга Игнатова
Предварительные расчеты показывают, что на европейскую территорию России начнут распространяться холодные воздушные массы с юго-востока Сибири и Казахстана.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: iStock
В Москву придет снежный антициклон "Сибиряк"

"Сейчас над Западной Сибирью формируется антициклон и именно оттуда начнет распространяться отрог высокого давления. И это приведет к тому, что уже в середине следующей недели на небе останется немного облаков. А зимой это означает не то, что будет приток солнечной энергии, а, наоборот, что начнется охлаждение поверхности земли", - рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, отрог высокого давления переместит теплые и влажные воздушные массы, которые сейчас господствуют над центром европейской территории, на север. А затем и в Сибирь. Иными словами, центр и Сибирь поменяются погодой. Там температура окажется на 20-25 градусов выше нормы.

А вот в центре начнет подмораживать. "Но я бы не говорил о резком похолодании. К середине недели температура просто приблизится к своей климатической норме начала календарной зимы", - подчеркнул синоптик. А сейчас, подчеркнул он, температура выше нормы на 4-5 градусов.

К середине недели в Москве минусовая температура будет и днем, и ночью. Причем ночью воздух может остывать до минус 7 градусов. А осадки прекратятся. И даже можно ожидать появление солнца. Насколько долго продержится похолодание, пока говорить рано, добавил Роман Вильфанд.

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