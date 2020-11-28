Вирер выиграла индивидуальную гонку в Кантиолахти

Итальянка Доротея Вирер выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира в Финляндии.

Биатлонистки открывали новый сезон индивидуальной гонкой на 15 км. От российской команды, которая лишилась Екатерины Юрловой-Перхт, пропускающей нынешний сезон из-за беременности, было трудно ожидать высоких результатов. В итоге они так и не смогли побороться за медали.

Победила же обладательница Кубка мира прошлого сезона итальянка Доротея Вирер, которая преодолела дистанцию за 44 минуты 0,9 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Серебро досталось немке Дениз Херрман, которая на финише проиграла победительнице всего 0,8 секунды. Она допустила один промах.

Третий результат показала шведка Йоханна Скоттхейм. Она отстреляла чисто, но на финише проиграла 24,1 секунды. Лучшая из россиянок Ульяна Кайшева стала лишь 15-й. Допустив два промаха, она отстала на 2 минуты и 38 секунд. Тамара Воронина показала 27-й результат, отстав более чем на 3 минуты, Евгения Павлова стала 33-й, Лариса Куклина - 48-й, Ирина Казакевич - 52-й, а Анастасия Гореева - 56-й.