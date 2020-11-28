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28.11.2020 22:31
Рубрика: В мире

За сутки под защитой миротворцев РФ в Карабах вернулись 2 115 беженцев

Текст: Юрий Гаврилов

Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасное возвращение в Нагорный Карабах местных жителей. По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки в сопровождении наших "голубых касок" домой из Армении вернулись 2 115 беженцев. А общее количество таких людей за последние две недели превысило 21 тысячу.

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К родным очагам они приехали, потому что знают: российские миротворцы не допустят возобновления на Южном Кавказе боевых действий. О том же свидетельствуют ежедневные доклады наших военных, несущих службу на 23 наблюдательных постах. Они отмечают, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения.

Внушают оптимизм и сообщения о гуманитарных акциях в еще недавно охваченном огнем регионе. Российские миротворцы, в частности, помогли возобновить учебный процесс в школе № 2 Степанакерта. Там за парты сели более 400 учеников. Планируется, что еще одно образовательное учреждение города - школа №8 распахнет свои двери 1 декабря. Сейчас там заканчивают восстановительные работы, в частности, вставляют взамен разбитых новые оконные стекла.

Надо заметить, что предварительно все такие объекты обследуют российские саперы. По данным Минобороны РФ, только за минувшие сутки они проверили в Степанакерте на наличие взрывных устройств почти 6 гектаров местности и очистили от опасных предметов около трех километров дорог. Было найдено и обезврежено более сотни неразорвавшихся боеприпасов. "Всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе очищено 14,67 га территории, 5,5 км дорог, разминировано 81 домостроение, обнаружено и уничтожено 416 взрывоопасных предметов", - сообщили в нашем оборонном ведомстве.

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Напомним, что днем ранее наши саперы разминировали две линии электропередачи и четыре вышки сотовой связи на дороге, соединяющей Шушу с населенным пунктом Лысогорский. Кроме того, были проверены и очищены 7 гектаров местности. При этом военнослужащие не забывали о собственной безопасности. Они выходили на разминирование в защитных костюмах сапера и пользовались современными средствами поиска взрывоопасных предметов - миноискателями ИМП-С2 и специальными устройствами ИНВУ-3М.

И еще одна хорошая новость из Карабаха. Имеющих проблемы со здоровье людей начали принимать российские военные медики. Так, на базе фельдшерского пункта в Лусадзоре Аскеранского района они оказали квалифицированную медицинскую помощь 65 местным жителям.

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