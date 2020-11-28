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28.11.2020 18:46
Рубрика: Экономика

Закрытие заводов крупнейшего в мире производителя СИЗ не отразится на РФ

Текст: Светлана Ментюкова
Закрытие 20 фабрик крупнейшего мирового производителя одноразовых резиновых перчаток сингапурской Top Glove и сокращение объемов производства на остальных до 20% не отразятся на российском рынке. Отечественные производители с апреля нарастили не только достаточный для покрытия внутреннего рынка объемы производства данного средства индивидуальной защиты (СИЗ), но и освоили выпуск сырья для их производства. Об этом "Российской газете" сообщили в Минпромторге.
Фото: AP Photo/Molly Riley Фото: AP Photo/Molly Riley
Фото: AP Photo/Molly Riley
Тамбовский пороховой завод наладил выпуск нитриловых перчаток

"С марта 2020 года выпуск перчаток медицинского назначения увеличен более чем в 10 раз, до уровня 121 тысяч пар в сутки", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом по состоянию на 20 ноября текущего года в медицинских учреждениях запасы перчаток медицинских составляют 171,5 млн пар, в не медицинских учреждениях запасы составляют 93 млн пар. "И эти запасы постоянно пополняются", - подчеркнули в Минпромторге.

Там также отметили, что среди отечественных производителей резиновых изделий можно выделить три предприятия, специализирующихся на выпуске латексных медицинских перчаток АО "Армавирский завод резиновых изделий" (мощность производства 100 тысяч пар перчаток в сутки), АО "Калининский завод резиновых изделий" (14 тысяч пар в сутки), ООО "СПЕЦ-И-АЛ" (24 тысячи пар в сутки).

В торгово-промышленном ведомстве также отметили, что сейчас российскими компаниями реализуется несколько инвестиционных проектов, по расширению мощностей по выпуску резиновых перчаток. В частности, в начале 2021 года на территории ОЭЗ ППТ "Тольятти" (Самарская область) ООО "Самарский завод медицинских изделий" планирует запустить производство нитрильных перчаток - плановая мощность предприятия 108 млн пар в год. В настоящее время на заводе проводятся пуско-наладочные работы производственной линии. Еще 273,6 млн пар защитных перчаток в год планируется выпускать на ФКП "Тамбовский пороховой завод" в рамках программы диверсификации производства. Запуск первого этапа производств намечен на май 2021 года, первоначально объем выпускаемой продукции составит до 95 тысяч пар, на втором этапе - 190 тысяч пар, максимальный суточный объем производства составит 760 тысяч пар в сутки.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, отечественные производители наращивают выпуск сырья для производства нитрильных перчаток. В частности, в ноябре 2020 года на площадке Красноярского завода синтетического каучука ПАО "СИБУР Холдинг" стартовал выпуск бутадиен-нитрильного каучука. Выход на проектную мощность производства планируется уже в I квартале 2021 года. Максимальная мощность производства составит 3,5 тысячи тонн в год с возможностью расширения.

В Минпромторге отметили, что на сегодняшний день для обеспечения населения отечественными производителями освоен выпуск перчаток разного вида - полиэтиленовых, тканевых, поливинилхлоридных и других.

Еще одной страховкой от перебоев с поставками являются предприятия по производству медицинских перчаток неполного цикла (изделие закупают по импорту, далее проводится их финишная обработка и упаковка). В настоящее время это четыре компании: ЗАО "ДиаКлон" (Московская область), ООО "ГРУНДЛАГЕ" (г. Москва), ООО "Русская Медицинская Упаковка" (г. Москва), ООО "Ардейл-Импэкс" (г. Москва), суммарная мощность которых составляет порядка 1,8 тысячи пар перчаток в сутки.

"В настоящий момент российские производители готовы обеспечить медиков средствами защиты, кроме того, есть достаточное количество альтернативных поставщиков. Производители из стран Юго-Восточной Азии производят до 90% общемирового объема перчаток, и с началом пандемии они в разы нарастили производство средств защиты, в том числе перчаток всех типов - и латексных, и нитрильных, и виниловых", - сообщили в Минпромторге.

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На сегодняшний день основными мировыми производителями резиновых перчаток являются сингапурская TOP GLOVE, на которую приходится 24,9% от общего объема мирового производства защитных перчаток в натуральном выражении. Далее следуют немецкая SFM HOSPITAL PRODUCTS - 18,8% рынка; два малазийских производителя TG MEDICAL SDN. BHD. И KOSSAN INTERNATIONAL SDN BHD с долями 10,7% и 7,1% соответственно.

Как сообщалось ранее, крупнейший в мире производитель одноразовых резиновых перчаток Top Glove предсказывает перебои в поставках на мировой рынок и повышении цен на свою продукцию в связи с приостановкой деятельности некоторых предприятий из-за коронавируса, сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя малайзийской компании Лим Ви Чая. Он сообщил, что в ноябре в связи с резким числом инфицированных среди персонала компания вынуждена была временно закрыть около 20 своих фабрик в штате Селангор. Кроме того, еще восемь предприятий работают в режиме выпуска не более 20% от обычного объема.

Top Glove ежегодно экспортируют около 90 млрд пар одноразовых перчаток в более чем 190 стран.

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